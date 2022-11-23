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寶藏巖

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尖蚪

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秋紅肚房

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閣樓寶藏巖青年會所

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寶村柑仔店

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寶藏巖

【全台特色書店】最美望海書店 榮登文青朝聖之地！

「五方食藏」進駐大稻埕！綜合全日早午餐、鹿角厥秘境、千冊圖書館的文青空間

原文出處 : ReadyGo 「獨旅企劃：給自己一場心靈旅行」探訪寶藏巖國際藝術村，與自己共處的一日遊

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