飯店年菜瘋殺！佛跳牆、龍蝦85折帶回家 早鳥限定快卡位
今年春節將比往年早，各家飯店陸續祭出澎湃菜色供民眾參考，提早預訂還有早鳥價可享優惠。新板希爾頓酒店主打9大必吃年菜，集結館內青雅中餐廳人氣單點菜色，除了不可缺少的經典佛跳牆塞滿鮑魚、花膠等珍貴食材，還有西式「避風塘波士頓龍蝦」可供選擇，即日起到1/18都可預訂，在12/31前完成預訂最低再享85折早鳥價！另外讓你便宜吃年菜的還有超人氣晶華酒店，不僅有歷年熱賣的搶打爆款回歸，到12/18前完成預訂還享9折優惠價，飯店更加碼先前在旅展搶到翻掉的栢麗廳自助餐廳平日下午茶單人券1張。便宜吃星級年菜，錯過早鳥檔期真的會哭！
記者汪睿琦/綜合報導
台北新板希爾頓酒店今年特別推出限量組數「年菜外帶饗宴 (9,800元 / 六人份)」與9道青雅中餐廳人氣單點旺年菜，體恤每一位家庭掌廚人辛勞，讓酒店大廚今年幫你煮！「年菜外帶饗宴」由豐富星級廚藝經驗的鍾易庭主廚帶領金牌廚藝團隊，歷時半年時間，全新打造6道福兔年豪華外帶年菜組合，像是年夜飯絕不可缺少的餐桌亮點「鮑魚花膠佛跳牆」極選鮑魚、花膠、豬腳、芋頭、花菇、鳥蛋、排骨酥、淮山等多款矜貴食材集於一盅，主廚加入特選台灣在地土雞，8小時慢火熬燉打造每一滴膠質與濃醇湯頭，甘醇清香的味覺體驗，成為圍爐中不可或缺的經典甕中美饌。
或是吃膩中式餐點，可選擇西式龍蝦料理－「避風塘波士頓龍蝦」，主廚以獨到手法保持龍蝦的甘甜滋味與Q彈肉質，再將炸至金黃的蒜酥覆蓋在飽滿的波士頓龍蝦上，口感令人吮指回味、難以抗拒；「古法金蒜龍虎斑」肉質擁有「天然美容聖品」之美譽，富含EPA、DHA等豐富膠質，廚藝技法保留最原始的鮮美、完美鎖住肉質鮮甜與維持口感細緻，並搭配雲林古坑黑蒜製成的獨道醬汁烹調，決心搶攻海鮮控的味蕾，品嚐來自深海最新鮮、最地道的海味佳餚。
另外，酒店內青雅中餐廳另提供「9道人氣單點旺年菜」，主廚推薦「金湯百花釀烏參」將珍貴海參填入手工特製手打百花蝦漿及蝦肉一同煨煮，並搭配祕製南瓜泥醬汁，鮮、甜、香、嫩多層次豐富口感集一身，一秒勾動饕客味蕾，回味無窮；詢問度最高的「富貴文昌雞」主廚特別將整隻全雞浸泡在多達10種藥材的白滷水中，使滷汁完美浸入在肉質纖維中，扎實鮮甜的口感是新年團聚澎派加菜的首選。上乘旬味食材「桂花紅酒稻草西施牛」特別選用美國帶骨牛肋排並以嘉南平原乾稻草綑綁，加入桂花、紅酒醬汁及祕製老滷汁3小時燉煮入味，肉質鮮嫩帶有誘人氣息的桂花及稻草清香，一口咬下讓人齒頰留香。
另外即日起預訂晶華酒店也有早鳥9折優惠，晶華酒店每年極具話題的年菜強勢曝光，由晶華軒港籍廚藝總監鄔海明，匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、以及中東花膠等四種珍稀食材端出的「富貴盆菜」，搭配常年熱賣的「龍蝦鮑魚粵式迎春團圓宴」、「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」、「火烔花膠滬式玉兔吉祥宴」、「三燔日式鍋物宴」等人氣料理供饕客選擇，即日起到12/18前預訂即享9折早鳥優惠，另還加碼送先前在旅展搶到翻掉的栢麗廳自助餐廳平日下午茶單人券1張，還不快手刀卡位起來！