臉書PO截圖爆蔡衍明干預新聞　黃國昌無罪確定

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高院認為，難以認定黃國昌是出於「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，應符合《個資法》20-1但書第2款「為增進公共利益所必要」的例外情況。
高院表示，二審與一審的無罪理由雖不同，但結果相同，因此維持一審判決。因黃一、二審皆無罪，依速審法規定，幾是無罪確定。
全案起因當時正值國家通訊傳播委員會（NCC）審議中天新聞台換照申請期間，時機敏感。2020年10月26日NCC曾舉行換照聽證會，蔡衍明在聽證會上表示，自己一年只去中天2、3次，否認有干涉新聞製播。
沒想到，10月28日上午，黃國昌在臉書張貼7張蔡衍明（蔡明剛）與旺中媒體高層主管的微信群組截圖，指蔡衍明否認干預新聞製播「根本在說謊」，截圖顯示蔡衍明對新聞的強力干預已不只是對於中天電視，而是對於整個旺中傳媒集團，其程度不僅止於影響，而是直接下令。
對話截圖內容包括「追蘇貞昌失竊180萬元為什麼不報警」、「可大批NCC：一、無格淪為民進黨打手。二、請社會大眾再看一次現場錄影」、「大家來研議全力反擊無國界組織」、「宣傳旺報『兩岸一家人』共識」等指示。隔天，黃國昌在臉書及YouTube直播。
同年11月，NCC決議不予中天新聞台換照。2021年4月，黃國昌收到一份刑事自訴狀，黃形容這訴狀是「旺中惱羞成怒的報復濫訴」。