「虛擬健保卡」超便民　奇美醫療率先實施成效佳

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為了解決這些繁雜的補卡手續，健保署開發「虛擬健保卡」政策，手機僅需下載「健保快易通APP」，開通虛擬健保卡，就能以健保身分就醫，再下載「醫指付APP」綁定信用卡或金融卡就可以直接線上繳費。
此外，也可開通孩子的虛擬健保卡，綁定父母手機，以虛擬健保卡就醫，醫師可即時查詢健保雲端資訊作為診療參考，看完診後回家照顧孩子或回去上班，也不用再回院辦理補卡退費，安心也便利。
等同實體卡 零接觸也降低冒用風險
奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯指出，「虛擬健保卡」等同實體卡就醫，醫師一樣可以連結到病人的健保雲端，了解過往的就醫資訊，零接觸的就醫模式，擺脫實體限制，像是卡片毀損、讀取不到晶片等問題，也大大降低遭冒用的風險，不但方便且安全，更符合後疫情期零接觸的新生活。
奇美申請人數破千人 擴大實施醫療數位化
田宇峯表示，現階段西醫、中醫全科門診均可使用虛擬健保卡看診，為雲嘉南率先開放全科門診使用，而門、急診全面都可以使用虛擬健保卡補卡，擴大實施醫療數位化發展，利用智慧科技來助攻，貼近民眾生活型態的全方位守護，讓民眾未來就醫更加便利！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55863
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