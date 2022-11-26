提升早療重要性　守護兒童健康發展

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臺北醫院郭憲華副院長致詞時表示，兒童的發展除了包含生、心理的全面健康發展照護，家庭親職功能、社會友善環境的營造更是兒童發展重要的支持與關鍵，衛生福利部統計110年底發展遲緩兒童早期療育個案人數1.9萬人，透過舉辦早期療育活動，可提升大眾對發展遲緩的認知與警覺性。
如果發現自己身邊的兒童在發展上，有困擾或需要療育協助，才能知道該如何尋求醫療資源，早期發現、早期治療，把握早療黃金期能幫助兒童發揮最大潛能、幫助孩子未來成長的更好，也能減輕家長負擔，因此臺北醫院除設立悅心早療中心提供完善的早療服務，也積極舉辦早療兒童與親職講座等活動，希望大眾一起關注早療議題，「醫起」守護兒童健康發展。
兒童治療設備 協助恢復正常
悅心早療中心武俊偉主任表示，臺北醫院早療中心在新北深耕20年，已擔任近10年國健署的兒童發展聯合評估中心，提供兒童發展聯合評估服務，減少家長來回奔波的時間，109年更擴大200坪的兒童早療空間，引進許多新的兒童治療設備，如兒童專用跑步、懸吊架等，每年為近400位兒童做評估，同時提供物理、職能、語言等各項相關治療。
家長若發現兒童在發展上可能有困難，可諮詢早療中心，也可參考兒童手冊，或在孩子施打預防針時，由醫護人員協助發展篩檢，定期了解孩子的發展狀況，讓需要幫助的孩子盡早獲得療育資源，也能降低未來生活障礙的程度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55884
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