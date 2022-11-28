高喊習近平下台！北京、上海多地民眾「反封控」抗爭蔓延

中國「反封控」民怨沸騰　章家敦：中共失去民心

▲中國「反封控」抗議在各城市遍地開花。（圖／翻攝自推特）
▲中國「反封控」抗議在各城市遍地開花。（圖／翻攝自推特）

國際中心楊雅婷／綜合報導

「反封控」示威在中國遍地開花，抗議民眾喊出「共產黨下台，習近平下台」，讓全球高度關注後續發展，擔心中國可能重演六四天安門事件的慘劇。對此，中國問題專家章家敦（Gordon G. Chang）認為，這次的抗議浪潮和六四的本質不同，這一次中國人民直擊問題的根源，「中共的統治正摧毀中國」。他強調，如果要進行比較，目前中國的情況和1949年更相似，關鍵在於「失去民心」。

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▲中國爆發「反封控」抗議浪潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國爆發「反封控」抗議浪潮。（圖／美聯社／達志影像）
中國兩年多來推行嚴格的「 清零封控政策」導致多起悲劇，包括2020年3月7日，福建泉州一家用來隔離密切接觸者的酒店倒塌，造成29人死亡；2022年9月18日貴州一輛載送遭隔離民眾的巴士翻覆，導致27人死亡；這個月鄭州一名嬰兒因為生病得不到救治死亡，點燃民眾對於防疫過度嚴格的憤怒。這次大規模抗議的導火線則是發生在這個月24日，新疆烏魯木齊一棟住宅發生火警，造成10死9傷（網傳實際為44死，但未經當局證實）。當地民眾把矛頭指向封控政策使得火災救援延誤，才會釀成嚴重死傷。

火災發生後，中國民眾的憤怒宛如野火遼原，抗議活動遍地開花，迅速在北京、上海、南京、武漢、成都等地及大學校園內蔓延，民眾要求「不要核酸要自由」，甚至把矛頭指向了剛展開第三任期的習進平，要求習近平下台，並喊出「不要終身制，中華不需要皇帝」。在習近平上台之後，中國對於異議人士的打壓更甚以往，反對聲音幾乎絕跡，如此大規模的示威行動更是前所未見，美利堅大學國際服務學院助理教授張楊（Yang Zhang）在推特上傳一段清華大學學生抗議的影片，他在文中寫著：「清華校園抗議，這在1989年之後非常罕見。」

中國問題專家章家敦也在推特上發文表示，「與1989年不同，中國人民直擊問題的根源，那就是，中共的統治正在摧毀中國（#CCP rule is destroying #China）」

▲中國問題專家章家敦（Gordon G. Chang）在推特發文評論中國的反封控抗議。（圖／翻攝自推特）
▲中國問題專家章家敦（Gordon G. Chang）在推特發文評論中國的反封控抗議。（圖／翻攝自推特）
章家敦在推文中還一段上海民眾抗議的影片，畫面中可以聽到民眾高喊「共產黨下台，習近平下台」。隨後章家敦多次在推特發表短評，表達對於中國情勢的擔憂。他認為如果示威沒有儘快落幕，習近平很有可能會動用武力，中國將陷入一段長時間的混亂期。至於外界多把這次的示威與1989天安門事件對比，章家敦強調，兩者的本質不盡相同，若真要比較，1949年（國民黨敗給共產黨）的情況更相似，都是「失去民心」所致。

章家敦認為，如果習近平太快決定射殺示威人士，只會更加激怒中國人民，而且現在中國的經濟正處於「死亡螺旋」之中，「他（習近平）不可能收買任何人」。章家敦大膽預測，這次的抗議行動「有革命的味道」、「習近平的第三任期可能會非常短暫」。

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