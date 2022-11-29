摩斯漢堡突推年菜組合！豪華菜色曝光 少1杯老饕狂扣分
再過一個多月，一年一度的過年就即將來臨，由於明年過年較早，不少餐廳業者已經陸續開始推出年菜組合，提供民眾訂購。然而意外的是，有網友發現專賣速食的「摩斯漢堡」竟然今年也推出年菜組合，其菜色內容引起廣大回應。
編輯中心/綜合報導
臉書粉專「MOS Burger 摩斯漢堡『癮迷』俱樂部」日前貼文提到「2022摩斯漢堡X餡老滿年菜組合，預購開跑啦！」只見貼出的照片菜色相當豐沛，從拼盤、佛跳牆、櫻花蝦米糕到烏骨雞湯皆有，表示在11/30前預購享有早鳥優惠價，還附上訂購方式以及配送時間。
貼文一出，讓不少網友紛紛回應「蛤？現在不是愚人節欸？」、「摩斯怎麼可能賣年菜啦！」、「竟然出年菜？What！」、「我還以為我看錯粉絲專頁勒＝＝結果真的有年菜喔？」另外也有不少摩斯愛好者提到「沒有紅茶我先扣分喔」、「怎麼會沒有紅茶啊，好歹附上五公升紅茶吧」、「沒有紅茶我是不會買的！哼！」、「不是聯名嗎？怎沒有紅茶啊」、「至少也送個幾杯紅茶吧」。
然而對於多數人質疑這是摩斯操作，應該是惡作劇，摩斯官方則也在底下回應「這次的年菜是摩斯嚴選的推薦商品組合，是和我們的關係企業『餡老滿』提供給在摩斯漢堡門市預購的顧客所推出優惠價格，不是愚人節啦！」而《NOWnews》記者實際查看摩斯漢堡官網，也確實出現年菜文宣，顯然並不是惡作劇。（編輯：張嘉哲）