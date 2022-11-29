泡麵調味包該「先放或後放」？網推最強煮法：金城武教的
泡麵因為便利且便宜的原因，成為不少人宵夜以及正餐的首選，但每個人的烹煮步驟有些許差異，讓成品味道又有所不同。就有女網友因泡麵的調味包「該先放還是後放」與另一半爭執不休，意外引發各路網友認真探討，更讓「男神」金城武的密藏料理法再度被提及。
編輯中心/綜合報導
一位女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》上發文提到，自己與男友在煮泡麵時，因為調味包要煮之前先放，或該煮完後才加而爭執不休，原PO認為「先加才更入味啊」，但男友堅持「一定要等麵泡好再加料味道才會夠」。
最後兩人採用猜拳決定，最後女方獲勝，採取先加調味包的方案，吃完後兩人仍互不服氣「明明我的泡法才夠味」。
貼文曝光後再度引起兩派煮法的網友爭論不休，隨後另有達人們跳出救援「金城武的煮法是水滾之後加麵，煮三分鐘後濾掉水，並加入料理包攪拌，再倒入熱水八分滿，就能得到麵Q湯濃的男神版泡麵」、「我都學金城武煮法，麵是Q的，超好吃」、「如果是有大塊配料的料理包一律後加，先放會使熱水溫度降低」、「以前打工在吧台跟廚師學煮泡麵，順序是先丟麵後再打蛋再加調味包，水滾後關火然後送餐」。（編輯：潘毅）