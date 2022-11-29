網軍是豬隊友！史書華問「側翼定義」　高嘉瑜回擊被讚爆

泡麵調味包該「先放或後放」？網推最強煮法：金城武教的

▲泡麵因為便利且便宜的原因，成為不少人宵夜以及正餐的首選，但每個人的烹煮步驟又有些許差異，讓成品味道有所不同。（圖／取自pixabay）
▲泡麵因為便利且便宜的原因，成為不少人宵夜以及正餐的首選，但每個人的烹煮步驟又有些許差異，讓成品味道有所不同。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

泡麵因為便利且便宜的原因，成為不少人宵夜以及正餐的首選，但每個人的烹煮步驟有些許差異，讓成品味道又有所不同。就有女網友因泡麵的調味包「該先放還是後放」與另一半爭執不休，意外引發各路網友認真探討，更讓「男神」金城武的密藏料理法再度被提及。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》上發文提到，自己與男友在煮泡麵時，因為調味包要煮之前先放，或該煮完後才加而爭執不休，原PO認為「先加才更入味啊」，但男友堅持「一定要等麵泡好再加料味道才會夠」。

最後兩人採用猜拳決定，最後女方獲勝，採取先加調味包的方案，吃完後兩人仍互不服氣「明明我的泡法才夠味」。

▲婆婆一看到原PO煮泡麵，就開始質疑是在偷懶。（示意圖／翻攝《爆怨2公社》 ）
▲泡麵的料理包該先加或是後加，兩種做法都各有一票擁護者。（示意圖／翻攝《爆怨2公社》 ）
貼文曝光後再度引起兩派煮法的網友爭論不休，隨後另有達人們跳出救援「金城武的煮法是水滾之後加麵，煮三分鐘後濾掉水，並加入料理包攪拌，再倒入熱水八分滿，就能得到麵Q湯濃的男神版泡麵」、「我都學金城武煮法，麵是Q的，超好吃」、「如果是有大塊配料的料理包一律後加，先放會使熱水溫度降低」、「以前打工在吧台跟廚師學煮泡麵，順序是先丟麵後再打蛋再加調味包，水滾後關火然後送餐」。（編輯：潘毅）

投票前幫指揮交通！他當選秒失蹤　台大醫：選舉是照妖鏡

戶外將口罩解禁！醫提「4大困擾」　網苦笑：先戴著好了

壯碩男上班穿「緊身衣」遭主管唸！眾聽理由認了：超合理

搭百貨手扶梯遭年輕妹吼「靠右站」！母怒：趕投胎自己去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀