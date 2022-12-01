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香蕉什麼顏色GI值最低、營養價值最高？營養師：熟度不同營養不一樣「兩類人」須控制攝取量

香蕉什麼顏色GI值最低、營養價值最高？營養師：熟度不同營養不一樣「兩類人」須控制攝取量
香蕉什麼顏色GI值最低、營養價值最高？營養師：熟度不同營養不一樣「兩類人」須控制攝取量

每日健康-每日都做得到的健康

香蕉除了營養豐富，吃起來也超方便，在臺灣是很受大眾歡迎的好水果。大家平常最喜歡吃什麼顏色的香蕉呢？營養師表示，不同成熟度的香蕉，營養也不同，原來可以將香蕉分為7個色階，最綠的色階1 澱粉量多，吃完會讓人有飽足感；色階7則會呈現全黃色並帶有褐斑，這時候的香蕉營養價值是最高的！

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以下是營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》為大家分享的香蕉營養檔案（以下為每100g之營養價值）：

營養師 高敏敏 授權提供
營養師 高敏敏 授權提供
綠香蕉

綠香蕉的抗性澱粉最多、纖維較高，吃了會有飽足感，且血糖也會比較平穩。

熱量(kcal)：90

膳食纖維(g)：2

維他命C(mg)：11

糖(g)：9.2

GI值：30

黃香蕉

黃色的香蕉味道香甜可口剛剛好，有助潤腸又通便，吃完後記得要多喝水，好讓腸胃順暢一下！

熱量(kcal)：84

膳食纖維(g)：1.7

維他命C(mg)：6

糖(g)：11.9

GI值：42

褐香蕉

熟透的褐香蕉具有抗氧化的功效，其營養更豐富且皮薄肉質軟。

熱量(kcal)：68

膳食纖維(g)：1.6

維他命C(mg)：5

糖(g)：10.8

GI值：52

高敏敏補充，香蕉的鉀離子豐富，能幫助調整血壓，是高血壓朋友的好水果；除此之外，香蕉也含有豐富的色胺酸，有助製造快樂賀爾蒙血清素，幫助改善大腦的壓力；香蕉也富含礦物質鎂，可以穩定神經，並提升睡眠品質，可以說是天然的神經安定劑。

但高敏敏也提醒民眾，香蕉固然好吃，但是要注意拿捏攝取的份量，一根香蕉相等於2份水果，因此建議跟家人一起分享為佳。尤其是患有糖尿病的朋友，或是需要限鉀的腎臟病者，一定要特別控制香蕉的攝取量。

延長香蕉的保存時間

香蕉熟的很快，要如何延長保存時間呢？以下是高敏敏的建議：

1.成熟的香蕉可以用保鮮膜包覆，並保存於冰箱的蔬果層，但仍建議於2天內食用完畢，才能保有最佳風味；

2.購買時應選擇顏色均勻，沒有撞傷痕跡的香蕉；

3.可選擇斑點較少或顏色較青黃的香蕉，並將之放在陰涼通風處，這樣就可以保存比較久。

本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導

營養師高敏敏 授權提供
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