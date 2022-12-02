戶外能脫口罩讚嗎？李婉萍醫揭「1麻煩點」：多數還戴著

我是廣告 請繼續往下閱讀
文章發出後引起一波共鳴，網友回覆「對呀！這兩年省了很多口紅，一整排都過期了」、「不想化妝，默默戴上口罩...」、「現在已經習慣了，出門不戴口罩，好像沒穿褲子一樣」、「真的會不習慣耶，保留神秘感也不錯」。
中央流行疫情指揮中心11月宣布，取消室外場所應全程佩戴口罩之規定，惟跨年大型室外活動之規定將視近期疫情變化，另行研擬。室內則維持口罩規定，以下六項情形則可免戴：
一、從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照；自行開車，車內均為同住家人。
二、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
三、於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合
四、有飲食需求。
五、於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動。
六、餐飲場所取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。