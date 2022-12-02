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戶外能脫口罩讚嗎？李婉萍醫揭「1麻煩點」：多數還戴著

▲戶外能脫口罩讚嗎？李婉萍醫揭1麻煩點：「多數還戴著」。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲戶外能脫口罩讚嗎？李婉萍醫揭1麻煩點：「多數還戴著」。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

自新冠疫情開始後，口罩成為人們每日必需品，不管室內、外皆須配戴，大幅改變了人們的生活習慣，而近期台灣防疫規定漸寬，指揮中心公布12月1日後戶外將不再有「口罩令」，而戶外解禁的第一天過去，路上不戴口罩的人多嗎？營養師李婉萍便分享自己的觀察，並表示拿下口罩非常不適應，且對女生是一個很大的麻煩。

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李婉萍醫師1日於臉書專頁發文，說明12月1號開始戶外可以不用戴口罩，但走在路上「其實很多人跟我一樣都還是戴著口罩」，並坦言現在拿下不戴口罩反而感覺不適應，而且對於習慣在外要保持精緻妝容的人說，「重點以後出門都要早點，因為要開始化妝，真麻煩」。

文章發出後引起一波共鳴，網友回覆「對呀！這兩年省了很多口紅，一整排都過期了」、「不想化妝，默默戴上口罩...」、「現在已經習慣了，出門不戴口罩，好像沒穿褲子一樣」、「真的會不習慣耶，保留神秘感也不錯」。

▲中央流行疫情指揮中心公布，3/1起7大場合免戴口罩。（示意圖／翻攝pixabay）
▲即便目前戶外口罩解禁，但多數民眾仍因為健康及個人因素而不脫。（示意圖／翻攝pixabay）
中央流行疫情指揮中心11月宣布，取消室外場所應全程佩戴口罩之規定，惟跨年大型室外活動之規定將視近期疫情變化，另行研擬。室內則維持口罩規定，以下六項情形則可免戴：

一、從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照；自行開車，車內均為同住家人。
二、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
三、於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合
四、有飲食需求。
五、於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動。
六、餐飲場所取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。（編輯：李惠婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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