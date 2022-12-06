蔬果農藥殘留超標！醫曝「1招」洗菜比泡鹽有效：超乾淨
天氣漸漸變冷，冬天吃火鍋肯定是絕佳的禦寒方式，不過消基會日前公布市面蔬菜檢測結果，抽檢4類農產品共80件，竟超過3成以上農藥殘留超標，讓各界不免擔憂健康受到衝擊。對此長庚大學臨床毒物科醫師顏宗海表示，農藥吃下肚可能會傷肝、傷腎，甚至提高癌症風險。想避免吃下有農藥殘留的蔬果，從挑選到清洗都有許多技巧；尤其清洗上，比起許多坊間說法例如泡鹽、泡小蘇打水等方式，使用「流動清水」來清洗才是最有效的，提醒民眾近期將蔬果買回家後，烹煮前務必要進行完善的前置作業，才不會衍生負面影響。
記者張志浩/綜合報導
顏宗海指出，目前市面上經農委會合格檢驗的農藥有400多種，而根據藥理，農藥可區分為「接觸型」和「系統型」；接觸型農藥包含水溶性及脂溶性接觸型農藥，主要是直接噴灑於農作物，通常可經由清洗和剝皮減少殘留，而系統型農藥則是直接經由農作物根部吸收，通常無法利用清洗和剝皮減少殘留。
而毒理學專家招名威也指出，農藥的殘留，通常以葉面最多，依序是莖部、根部，只要盡可能除去這些附著的殘留農藥，就能降低攝食農藥的風險。顏宗海表示，去除蔬果的農藥殘留最好的方法，應是將蔬果浸泡在滿水的盆子，並開起自來水水龍頭，以「小水維持流動清水洗10分鐘」，再以軟毛刷清洗青椒類巴凸不平的表面，切削四陷的「蒂頭」及「菜莱類接近根部的莖」，進一步去除農藥。
顏宗海補充，許多人認為農藥偏酸就泡小蘇打中和，偏鹼性就用醋中和，但其實以上方式效果都不如流動清水好，而使用「蔬果洗潔劑」或「洗米水」雖然對去除農藥有一定成效，但「洗潔劑沒洗乾淨就吃下肚，洗米水也無從得知究竟是否乾淨」，因此使用最簡單、最有效的方法，才是民眾的必知觀念。