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Melody懷孕胖20幾公斤！坦承瘦身「致命傷」　老公閃超遠

▲Melody出席代言品牌台北旗艦店開幕記者會，穿上復古網紗連身裙亮相，透視馬甲的設計展現纖細身段。坦言懷孕時胖了20幾公斤，承認讓自己節制飲食破功的「致命傷就是白飯」。更幽默表示，知道老婆生完小孩忙著哺乳、晚上又睡不好覺，聰明的老公都知道要閃遠一點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Melody出席代言品牌台北旗艦店開幕記者會，穿上復古網紗連身裙亮相，透視馬甲的設計展現纖細身段。坦言懷孕時胖了20幾公斤，承認讓自己節制飲食破功的「致命傷就是白飯」。更幽默表示，知道老婆生完小孩忙著哺乳、晚上又睡不好覺，聰明的老公都知道要閃遠一點。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

Melody連續代言赫本HEBEN塑身衣兩年，今（6）日出席品牌台北旗艦店開幕記者會，穿上復古網紗連身裙亮相，透視馬甲的設計展現纖細身段。坦言懷孕時胖了20幾公斤，靠健康飲食、定期運動才瘦下來，並承認讓自己節制飲食破功的「致命傷就是白飯」。更幽默表示，認為先生最有智慧的時候，就是老婆剛生完小孩子時，因為知道老婆忙著哺乳、晚上又睡不好覺，聰明的老公都知道要閃遠一點。

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連Melody都認為，對女人來說最難瘦的應該是腹部小腹還有蝴蝶袖，塑身衣雖然可以幫助很多，但她強調維持身材還是跟生活習慣很有關係，自己尤其注重飲食及運動，認為飲食控制很重要，坦承為了今天的活動要亮相，自己從禮拜六開始就稍微節制。她不諱言，當然人都是要滿足自己，有時候節制、有時候放寬，強調「節制的時間要比放寬的時間多，當你常常放寬就真的會變寬」，笑翻眾人。

Melody的節制菜單就是多攝取原型食物、多補充蛋白質，雞蛋、肉類等，而且醬料和澱粉會盡量減少。她承認自己的「致命傷就是白飯」，因為太愛吃白飯實在很難節制，會採取白飯配糙米或五穀飯，來獲得飽足感。她認為最好是晚上7點後就不要再吃東西，因為如果10點睡覺，上床前3～4個小時就要空腹，還提醒「千萬不能吃宵夜喔，一吃就破功了」。

運動的話她大約是維持一週2～3次，Melody坦承這幾年運動不那麼激烈了，認知身心靈舒暢很重要，「瑜珈和皮拉提斯都不錯」，想要多訓練一點心肺功能時，便會跑步讓自己流汗，分享「注重伸展」也不錯，並留意鍛鍊肌肉「把核心練起來，贅肉就會變少」。對於維持身材這件事，她認為還是要花時間，真的沒有人是天生完美，鼓勵大家不要沮喪，很多人生的追求都是要花時間換來的，「想要一次到位太貪心了」。

Melody認為雖然每個女人的身型都不一樣，但每個人都是漂亮的，當然女人在不同年齡時的樣貌都會改變，提醒大家千萬不要因為生完小孩了、結婚已經20年了，就放棄自己，「認為大家都值得找回自信，而且內心擁有懂得欣賞自己的能力」。她坦言懷孕時胖了20幾公斤，連醫生都知道她會不高興，而說「不要再量體重了」；透露當時產後也想靠穿塑身衣變瘦，但真的穿不住。

被問到剛生產完時，先生是否有對自己的身材表達過什麼？Melody先是回應「我不記得他有說什麼」，再悠悠地說「我覺得先生最有智慧的時候，就是老婆剛生完小孩子時，都閉嘴、放空、微笑」，因為老婆忙著哺乳、晚上又睡不好覺，聰明的老公都知道要閃遠一點。

▲Melody穿上復古網紗連身裙亮相，透視馬甲的設計展現纖細身段。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Melody穿上復古網紗連身裙亮相，透視馬甲的設計展現纖細身段。（圖／記者蕭涵云攝）
遇到赫本HEBEN她才理解不只是產後婦女才能穿塑身衣，生完小孩這麼多年了，Melody分享把塑身衣當作日常內衣，透露其實自己現在體重沒有變，但能讓一些小肉肉回到對的位置，材質舒服、透氣才「真的穿得住」，甚至穿起來沒有感覺。她分享遇到重要典禮時，會在禮服下穿著赫本，讓拍照的線條變更好看一點。不過她也建議塑身衣還是要自己親自試穿才知道，針對在意的地方選擇適合的款式。

Melody受訪時還忍不住笑說，其實到了某個階段，「運動已經不只是為了身材，而是為了健康」，為了讓骨頭可以支撐下去，她開玩笑說「還有很多東西要買、女人有很多事要做」，真的要為健康努力。

赫本HEBEN以一人一版手工客製化設計，搭配獨家標靶脂雕專利技術，打造針對淋巴、血管密集的腋下及鼠蹊部等免疫循環系統部位減壓的塑身衣產品，一改傳統塑身衣太緊太悶的缺點。強調並非只有產後才能穿著塑身衣，主打孕媽咪、產後婦女、婚禮新人及塑身手術後四大族群適穿的設計，產後款強調足夠拉力幫助骨盆回復、孕媽咪款改善最困擾的腿部水腫，婚禮新人較重視腰間與下半身局部雕塑，術後族群則需要幫助瘀血部位的血液循環。

▲時尚媽咪Melody擔任赫本HEBEN代言人，出席台北旗艦店開幕記者會，被問有沒有關注到大S刷前夫汪小菲信用卡、花了百萬的事，她雖說沒有注意新聞，但坦言婚姻真的是一門學問，每一個人的婚姻都有自己的挑戰和考驗，忍不住開示大家「我們不能去講別人，因為我們不是當事人」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Melody連續兩年擔任赫本HEBEN代言人，分享維持身材的秘訣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲赫本HEBEN塑身衣，主打孕媽咪、產後婦女、婚禮新人及塑身手術後四大族群適穿的設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲赫本HEBEN塑身衣，主打孕媽咪、產後婦女、婚禮新人及塑身手術後四大族群適穿的設計。（圖／記者蕭涵云攝）

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