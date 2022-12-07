名家論壇》吳崑玉／民進黨真的崩潰了嗎?

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第一個問題，民進黨崩盤了嗎？答:民進黨敗而未潰，國民黨勝且有得。最起碼挽回多年來被綠營壓著腦袋地上磨蹭的頹勢，但離逆轉反勝，還有段距離。
會這麼說，主要依據兩個政黨的好感度漲跌。敗選後，民進黨的好感度42.3%，較上月下降僅0.7%；反感度47.1%，僅上升0.1%，敗選對民進黨的正反評價幾乎毫無影響。國民黨則大有斬獲，好感度一個月內上升5.6%，來到37.9%，與民進黨好感度僅差4.4%，很有一拼的機會。且其反感度也大幅下降7.3，降到46.8%，是近年來少數國民黨反感度低於民進黨反感度的時刻。但這兩大政黨，都還是處於反感度大於好感度的「爛蘋果」狀態。國民黨勝選所贏回來的，應是若干支持者的信心。
民進黨真正的危機，是其反感度已大於好感度，落入與國民黨一樣的「厭惡大於喜歡」的囚籠。對照今年一月的國政民調，當時民進黨好感度46.3%，比11月高了4%；反感度41.4%，比11月低了5.7%。也就是說，一年來討厭民進黨的人增加了近6趴，喜歡民進黨的卻少了4趴，來回就等於丟了10趴。
國民黨則是另一番迎向陽光的光景。1月時，國民黨的好感度僅22.7%，反感度63%，基本上已推進加護病房。對照11月底數字，一年來國民黨好感度增加了15.2%(22.7→37.9)，反感度降低了16.2%(63→46.8)，雖然還是厭惡大於喜歡，卻總算從ICU出來，住進一般病房恢復，不再如此奄奄一息。問題是，這一年國民黨做了什麼偉大的功業，或何種重大改變嗎?其實也想不太起來。回顧這一年雙方好感度與反感度變化，較大的轉折點發生在5月疫情爆發期間，民進黨反感度首次超過好感度，國民黨狂轟防疫政策，一個月漲了5趴。後來一路論文、黑道、施政失敗…，加上綠營一連串七傷拳式的狂轟濫炸，使國民黨看起來沒有民進黨那麼討厭，讓老K賺到了15趴好感度。
第二個問題是蔡總統跛腳了嗎？看起來的確拐到腳了。敗選後蔡的信任度掉到了46.9%，雖只比上月掉2.1，但這是2019年以來，蔡的信任度首次低於不信任度(47.6%)，而且很明顯的是由於敗選，不信任蔡的比例較上月增加了2%。雖然仍在誤差範圍內，仍有翻身機會，但若蔡不能做好選後檢討、內閣改組、政局安排，這種暫時停止呼吸也是會致命的。信任度是一種長期指標，當不信任度高於信任度時，就表示較多人不相信你講的話，文宣開始趨於無用。所以，如果下個月蔡的信任度仍舊向下沉淪，蔡政府、英系、甚至整個民進黨，接下來這一年就會很難過了。
至於賴清德與侯友宜等人在總統大位上的爭奪，那個數據還是浮動的，僅供參考。不過，柯文哲和朱立倫顯然出局了，兩人可以聯袂到休息室去喝飲料了。形勢比人強，藍營的總統候選人，不推猴爺可能也不行了，戰鬥藍再不爽也沒用。接下來這一年，大致上就是賴侯對決的格局，殆無懸念。
最後一個問題還是回到兩岸，近日不少藍營論者，一直想將民進黨九合一大選的失敗，導向「抗中保台」的失敗，或台灣民眾厭戰拒戰，這些說法應該是想太多了。在選後的11月「國政民調」中，對中國共產黨有好感的人數已經跌破10趴(9.5%)，比上個月還掉了3趴。對老共反感的高達77.6%，上升了1.7%。而且在國民黨支持者中，也僅23.8%對共產黨有好感，不到四分之一，對共產黨反感的高達62.1%。即使不信任或不滿意蔡總統執政的民眾，也僅約1成5對共產黨有好感，卻有6成9反感。所以，說台灣最大黨是「討厭民進黨」?錯，最大黨是「討厭共產黨」。當四分之三以上人討厭共產黨，尋求統一還有市場嗎?沒有。但對岸畫定「不統就是獨，是獨就要打」，這戰避得了嗎?很難。而且就算要避戰，也得走向「恐怖平衡」或「嚇阻戰略」才有用，光想靠談的妥協的，甚至簽個和平協議過好日子的，實在太天真了點。
再者，七月時的「國政民調」，便已預示66%的民眾不覺得九合一選舉與統獨議題有關。這次敗選，55.6%覺得是蔡政府施政不良所致，19.7%覺得是民進黨候選人自己的問題，只有9%認為是國民黨縣市長施政受肯定，2.1%歸功於偉大的朱主席領導。而且，37.8%認為民進黨與媒體、名嘴、網軍結合甚深，只有14.7%認為國民黨有此能力。對於綠營壟斷言論市場的反感，不言可喻。
所以，選後許多人擔憂「民進黨崩盤了」，其實民進黨的本盤根本沒動，動的是游離選民，以及原本對國民黨失望的群眾回籠，足足比年初增加了15%。民進黨該檢討的是這整套打法，是怎麼把中間選民趕跑的?怎麼會把原本離家出走的藍營選民，又趕回藍營大寨的?自己的施政到底出了那些錯？怎麼會讓蘇院長滿意度不到四成(39.5%)，不滿意度卻超過五成(51.5%)?沒怎麼吭聲的徐國勇、陳吉仲、王美花、陳耀祥，是怎麼讓自己超過成天放砲，藍營恨之入骨的衛福部長薛瑞元，成為民眾最想換掉閣員的前段班的？民調不應只是選前開賭的參考，更該是選後檢討的依據，即使懷疑美麗島民調，那也可以自己去做一份類似的，甚至更深入、更精確的民調，以為總體調整的依據。
許多民進黨側翼、網軍、甚至幹部的真正問題是，明明已經執政，已是個掌握主導權的「造命者」，但心理狀態仍舊是個活脫脫的「青春期叛逆小屁孩」。你國民黨和柯P罵我什麼，我就跟你對著幹，跟你反著來，我就偏不要，我就偏要辯，不知不覺陷入一種「藍營出題，綠營答題」的被動狀態，更不知不覺把藍營奉為父母，奉為師長，不反他們一下就全身不痛快。綠營人士其實早該「登大人」了，確實瞭解人們的需要，瞭解民眾的心態，而平實的看懂民調，瞭解民心向背，不要老想以書本知識強姦常識，是走向務實成熟大人格局的基本功。好的意見就吸收，錯的就講清楚後修正，何苦頭破血流爭奪那一城一地之得失？有時讓他三尺又何妨？一個成熟的執政黨，不該老想玩小蝦米戰大鯨魚，迷戀大衛打垮巨人，因為你們已經長成一個巨人了。
11月國政民調是個很好的起點，讓執政黨知道自己輸在哪裡，與其盲目的去抓戰犯、打派系，不如務實的調整自己的思維，丟棄那些自以為是萬應靈丹的慣性戰法。國民黨一年來從ICU移到普通病房，民進黨卻住進去了，不趕快調整體質與致命的壞習慣，恐怕就來不及了。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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