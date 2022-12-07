裕元映景觀午間套餐 品味台灣食材精調法料精髓

疫情趨暖、國境鬆綁，裕元花園酒店8樓映景觀餐廳，12月起重新開放午間供應，並持續秉持「產地餐桌」理念，由米其林主廚許祐銘Bruce 以嚴選台灣在地食材，融合法式精湛烹調手藝，詮釋高規格的法餐文化，提供饕客品味結合台灣味的法料精髓。
記者金武鳯/台中報導
新一季午間個人套餐，主推雲林薩索雞胸、澎湖季節鮮魚、澳洲燉和牛頰三款主餐供選擇，售價自1480元起。映景觀餐廳主廚許祐銘Bruce，曾在多家米其林餐廰擔任主廚， 擅長法餐。新一季菜單，從開胃小點的層層堆疊，到每道料理，道道充滿藝術與創新，是一場視覺與味覺兼具的饗宴。
首先端上桌的開胃小點三部曲，是精緻如藝品的甜蝦塔塔、松露飯糰與梅漬蕃茄。以宜蘭大溪漁港甜蝦烹調的甜蝦塔塔，甜蝦肉質細緻甘甜，搭配手揉法式Phyllo酥脆薄餅，開啟味蕾序曲。松露飯糰則將義式燉飯揉製成一口大小，酥炸後點綴松露美乃滋與香菜苗更入味。梅漬蕃茄選用來自雲林的櫻桃番茄，浸泡在由法國香檳醋秘製的醃漬梅汁中，加上薄荷葉提點，酸中帶甜口感超清爽。
由北海道干貝 vs. Osietra魚子醬所製作的冷前菜，如絲綢般的圓潤細緻口感，風味濃郁，尾韻持久。熱前菜則是松露初卵黃金蛋，工序繁瑣，撒上法國鹽之花提味，搭配醃燻櫻桃鴨、綜合野菇以及松露調製的醬汁，層次豐富的口感讓人驚艷。本季湯品法式澄清雞湯，琥珀色澤與滑順口感，清爽不油膩。
主餐首推雲林薩索雞胸、澎湖季節鮮魚、澳洲燉和牛頰三款，風味各異，各有擁護粉絲。以雲林薩索雞胸為例，透過72度C恆溫烹調，表面再抹上花蓮剝皮辣椒與蔭瓜製成的醬汁，包裹千層酥皮烘烤而成，搭配法式鴨肝再以蝦夷蔥點綴提味，風味獨特創新。澎湖季節鮮魚是使用當日空運的澎湖季節鮮魚，佐以時蘿橄欖油與黃金柚子的特製醬汁，清新海味很迷人。至於澳洲燉和牛頰是運用勃根地紅酒燉牛肉的作法，長時間文火慢燉，搭配紅酒乾蔥醬汁，再撒上米香增添整體口感層次。