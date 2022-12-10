外送麥當勞巨單！客傻眼「才剛送過」 同行見結局暴動了
現今外送平台盛行，消費者只要在家叫餐，就有外送員能送到府，近日就有一名外送員在網路上分享，他原先是要外送一張金額將近1000元的麥當勞大單，顧客收到卻疑惑喊「餐點剛剛送到了啊」，原來是客人意外重複下到訂單，最終客服將整份餐點都給原PO當「員工餐」，讓不少同業看了羨慕直呼：「太幸運了吧！」
編輯中心/綜合報導
該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中發文，他表示在中午時刻接到麥當勞的外送單，整單將近1000元，份量不少，但當送到顧客手上時，對方卻一臉茫然地說：「咦？餐點剛剛送到了啊，是誰又訂的嗎？」
原PO透露，在核對餐點內容及訂餐人姓名後，發現是顧客重複下到訂單，因為信用卡扣款失敗才會導致重複下單，和客服回報之後，客服請原PO實收，並且餐點自行處理，原PO看著五份套餐、兩杯大玉米濃湯及幾份小點心，忍不住直言：「這⋯只好感謝麥當勞跟平台的賞賜，換看到麥當當要吐了啦。」
貼文曝光後，不少同業羨慕喊，「我也好想實收一次麥當當」、「免費午餐加下午茶辛苦你了」、「爽噹噹了」、「太幸運了吧」、「從中午吃到晚上」、「看到路過貓友們，一人發一份」、「真香～」、「拿來，我吃」、「看到都飽了」。
另外，也有人遇過類似情況，「這狀況常有，遇到就是回報！然後就實收了」、「上次12個便當沿路看到外送員就問吃飯沒」、「之前實收過一次爭鮮的1500多元的單（現金單），到了客人那，客人說餐點已經收到了啊，回報客服，客服竟然要我問客人還要收餐點嗎？客人當然說不要啊，我就拿去熊貓聚集地分給大家吃了」。（編輯：賴禹妡）