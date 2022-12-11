膽結石併發腸胃阻塞僅0.3％　高醫榮登國際頂尖期刊

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膽囊結石併發腸阻塞 發生率極小高醫一般及消化系外科醫師吳柏宣表示，膽囊結石併發腸阻塞發生率僅0.3％，其原因可能是結石長期刺激膽囊造成慢性膽囊炎，與腸道形成廔管，進而掉入小腸導致阻塞。醫師立刻安排手術，將腸壁切開後，取出一顆約2公分堅硬的膽結石，術後病人恢復良好，已能正常飲食。
無預防藥物 日常養成良好習慣由於目前膽囊結石沒有預防性藥物，吳柏宣醫師建議，從日常生活飲食少油、高纖來預防膽汁過濃，並改善高血脂與體重過重；另多喝水、多運動，也有助減少結石發生機率。
膽石性腸阻塞病例撰寫成論文 榮登國際頂尖醫學期刊病患與家屬聽到膽結石居然也會跑進小腸裡，並造成腸阻塞，都深感訝異。吳柏宣醫師在臨床工作之餘，指導高醫大醫學系見習醫師賴元韜，將此手術成功並具教學意義的「膽石性腸阻塞」病例撰寫成論文，投稿經嚴謹審查後刊登於今年9月的《新英格蘭醫學期刊（The New England Journal of Medicine）》。
《新英格蘭醫學期刊》 醫療人員論文發表重要指標高醫大附設中和紀念醫院院長鍾飲文教授表示，《新英格蘭醫學期刊》是全世界排名前三位的綜合性醫學期刊，影響力深遠，係數高達176.079分，是醫療人員論文發表的重要指標之一。
高醫身為大學附屬醫院暨醫學中心，一向注重醫學研究、精實教學與創新服務，除了鼓勵醫師將病歷寫作落實於醫學生的臨床教育外，醫學研究更是努力紮根，讓醫學生從好奇中發想，將艱深的臨床疾病化為極具教學價值的論文；此篇論文能受到頂尖國際期刊的肯定，顯示高醫的研究成果具國際級實力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56071
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