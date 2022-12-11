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膽結石併發腸胃阻塞僅0.3％　高醫榮登國際頂尖期刊

膽結石併發腸胃阻塞僅0.3％　高醫榮登國際頂尖期刊
膽結石併發腸胃阻塞僅0.3％　高醫榮登國際頂尖期刊

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一名74歲老婦人因上腹痛、噁心與嘔吐被送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診，經檢查疑似膽結石跑進腸胃道，造成罕見的腸阻塞，進而接受手術取出2公分大的結石，術後恢復良好。此特殊病例經主治醫師指導，由初次投稿的見習醫師撰寫論文，一舉榮登國際頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》。

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膽囊結石併發腸阻塞　發生率極小

高醫一般及消化系外科醫師吳柏宣表示，膽囊結石併發腸阻塞發生率僅0.3％，其原因可能是結石長期刺激膽囊造成慢性膽囊炎，與腸道形成廔管，進而掉入小腸導致阻塞。醫師立刻安排手術，將腸壁切開後，取出一顆約2公分堅硬的膽結石，術後病人恢復良好，已能正常飲食。

無預防藥物　日常養成良好習慣

由於目前膽囊結石沒有預防性藥物，吳柏宣醫師建議，從日常生活飲食少油、高纖來預防膽汁過濃，並改善高血脂與體重過重；另多喝水、多運動，也有助減少結石發生機率。

膽石性腸阻塞病例撰寫成論文　榮登國際頂尖醫學期刊

病患與家屬聽到膽結石居然也會跑進小腸裡，並造成腸阻塞，都深感訝異。吳柏宣醫師在臨床工作之餘，指導高醫大醫學系見習醫師賴元韜，將此手術成功並具教學意義的「膽石性腸阻塞」病例撰寫成論文，投稿經嚴謹審查後刊登於今年9月的《新英格蘭醫學期刊（The New England Journal of Medicine）》。

《新英格蘭醫學期刊》　醫療人員論文發表重要指標　

高醫大附設中和紀念醫院院長鍾飲文教授表示，《新英格蘭醫學期刊》是全世界排名前三位的綜合性醫學期刊，影響力深遠，係數高達176.079分，是醫療人員論文發表的重要指標之一。

高醫身為大學附屬醫院暨醫學中心，一向注重醫學研究、精實教學與創新服務，除了鼓勵醫師將病歷寫作落實於醫學生的臨床教育外，醫學研究更是努力紮根，讓醫學生從好奇中發想，將艱深的臨床疾病化為極具教學價值的論文；此篇論文能受到頂尖國際期刊的肯定，顯示高醫的研究成果具國際級實力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56071

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