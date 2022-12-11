Nespresso聯名巧克力大師開露天咖啡廳 免費喝限量特調
▲搭捷運就能一秒去巴黎！今年聖誕節Nespresso聯名Pierre Hermé巧克力大師，推出節慶限量咖啡，還在台北信義區香堤大道打造超美的「星耀巴黎限定Café」法式露天咖啡廳，即日起至2023/1/2連續25天，只要到現場追蹤官方社群帳號，就能免費喝法式甜點系咖啡。（圖／Nespresso提供）
記者蕭涵云/台北報導
2022-12-11 15:13:39
每年到了年末聖誕節都會推出限定主題咖啡的Nespresso，今年與Pierre Hermé巧克力大師聯名，獨家推出全新節慶限量款咖啡膠囊、耶誕倒數月曆與限量聯名巧克力，更打造超美的「星耀巴黎限定Café」法式露天咖啡廳，進駐
台北信義區香堤大道，每日限量供應超有創意又美到不行的法式甜點系咖啡，即日起至2023/1/2連續25天，只要到現場追蹤官方社群帳號，就能免費喝專業咖啡師調製的節慶限量咖啡，搭捷運就能一秒去巴黎！
Nespresso今年與有甜點界畢卡索之稱、法國必朝聖馬卡龍的殿堂級Pierre Hermé巧克力大師驚喜聯名，打造星耀巴黎系列咖啡，一次推出三款全新限量風味。更將法國巴黎香榭麗舍大道的經典露天咖啡廳，搬到台北信義區香堤大道，超美的「星耀巴黎限定Café」，即日起至2023/1/2連續25天限期開張，並獨家提供三款聯名星耀巴黎系列的創意咖啡特調。
復刻Pierre Hermé經典莓果塔香甜滋味的「覆盆莓風味咖啡」，靈感源自巧克力大師經典粉紅色莓果口味馬卡龍蛋糕，設計出飽滿、滑順帶有鮮明水果甜點香氣的黑咖啡；而「烤榛果風味咖啡」則有著杏仁脆餅香甜鮮明的香調，加入獨特香韻的龍舌蘭糖漿與鮮奶，潛藏細膩法式甜點藝術的甜香；「單一產區哥倫比亞黑咖啡」則近似單品咖啡概念，採用來自哥倫比亞塔利馬產區的手摘阿拉比卡豆，在細緻木質調中品嚐得到紅色莓果香與和諧穀物香調，算是將新款三種咖啡特色都融合在一起。
▲Nespresso x Pierre Hermé「星耀巴黎限定Café」快閃信義香堤大道，即日起至2023/1/2連續開張25天。（圖／Nespresso提供） 造訪華麗金燦藍色打造的「星耀巴黎限定Café」法式露天咖啡廳，必拍的三個絕美拍照點不藏私大公開，首選當然是閃亮亮的奢華法式咖啡吧台，限定聖誕造型的咖啡車，頭上還有樹葉和掛飾超有節慶氣氛；左側的耶誕櫥窗，同樣以充滿節慶氛圍的人造松針葉與金色字樣佈置，呈現濃厚聖誕節風格，由窗外往廳內拍攝，簡直是雪中的聖誕小屋造景；還可以站在復古遮雨棚下、斜靠在Nespresso星耀巴黎限定Café外牆，捕捉歐洲巴黎街景。 ▲Nespresso x Pierre Hermé聯名星耀巴黎系列創意咖啡特調，左起：星耀榛果拿鐵、星耀莓瑰氣泡冰咖啡、星耀焦糖瑪奇朵。（圖／記者蕭涵云攝）
Nespresso x Pierre Hermé「星耀巴黎限定Café」法式露天咖啡廳，現場還送出三重體驗好禮給大家。只要民眾到現場追蹤@nespresso.tw FB／IG官方帳號，出示予現場人員即可免費兌換專業咖啡師調製的「節慶限量咖啡」乙杯。或至Facebook指定貼文下方上傳活動體驗照片，留言「@兩位好友，一起來Nespresso星耀巴黎限定café喝咖啡！」，加碼再抽「聯名限量巧克力」及「精美配件」。即日起至2023/1/2於信義A11的Nespresso精品店，獨家消費滿額還能抽咖啡機、奶泡機、精美配件等好禮，而且是人人有獎的100%中獎率。假日搭捷運到
信義區拍聖誕樹美照的同時，還能一秒去巴黎喝咖啡。 Nespresso星耀巴黎限定Café 活動時間：2022/12/9(五)～2023/01/02(一) 每日11:30-21:30 活動地點：信義香堤大道，近新光三越A11（台北市信義區松壽路11號） ▲Nespresso星耀巴黎限定Café必拍咖啡吧台。（圖／Nespresso提供） ▲從Nespresso星耀巴黎限定Café窗外拍進廳內，有如聖誕小屋造景。（圖／Nespresso提供） ▲避開人潮也可以拍出歐風街景。（圖／Nespresso提供） ▲Nespresso首席咖啡品牌大使Ximena分享甜點系創意咖啡特調。（圖／Nespresso提供） ▲首席咖啡品牌大使Ximena分享，今年三款節慶聯名限量款膠囊咖啡，成功重現複雜的法式甜點口味。（圖／記者蕭涵云攝） ▲Nespresso x Pierre Hermé獨家推出全新節慶限量款咖啡膠囊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲除了全新節慶限量款咖啡膠囊，Nespresso與Pierre Hermé巧克力大師聯名，還推出耶誕倒數月曆與限量聯名巧克力。（圖／Nespresso提供）