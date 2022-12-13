佳德鳳梨酥不給比例！台灣人一早排隊力挺 現場畫面曝光
中國近期大量禁止台灣食品、飲料進口，連國內知名的「佳德鳳梨酥」也名列其中，甚至不合理要求補件詳列配方比例，迫使佳德鳳梨酥決定放棄，並且發表聲明強調：「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標。」消息傳出後引發國內消費者力挺，不只狂刷Google五星評價，今（13）日一早更有不少消費者直接到場排隊搶購。排隊民眾、上班族陳小姐就說，佳德的東西好吃，而且不為了錢放棄尊嚴，「這種商家一定要好好支持，今天要多買幾盒回去分享」
記者張勵德/綜合報導
創立於1975年的佳德鳳梨酥，是台北招牌的伴手禮，曾獲得台灣觀光特產協會「台灣100大觀光特產認證」，也是台北市政府認證的「最佳台北好禮名店」，創辦人陳堂彰小學畢業後，13歲到彰化二水學做糕餅，因緣際會下到當時台北知名的麗華餅店當學徒，後來26歲在台北市南京東路五段創立「佳德麵包店」。因為用料實在、價格公道深受喜愛，除了招牌的鳳梨酥以外，蔓越莓鳳梨酥、老婆餅、太陽餅、牛奶酥餅也是相當知名。過往佳德鳳梨酥一直是觀光客的最愛，旅行團一次掃走上百盒鳳梨酥稀鬆平常，過年過節前佳德鳳梨酥總會吸引大批人潮搶購當作伴手禮。
佳德鳳梨酥每天早上8點30分開門，《NOWnews今日新聞》記者今日直擊，一大早就有數十位民眾排隊等候進場消費，且人潮越來越多，雖然沒有節慶前這麼誇張，但以平常日來說相當難得。多數民眾一進就就買5、6盒帶走，不只招牌鳳梨酥、蔓越莓酥、太陽餅，其他糕點、蛋塔也相當搶手。一位排隊民眾就說：「我今天7點55分就來了，排了快1小時才輪到我，大家真捧場。」
另一位排隊民眾張先生說，大家做生意都是平等的，這樣要求人家公布配方太離譜，「乾脆送給你做好了，沒這個道理！」相信佳德就算沒有賣到中國，台灣人的生意也做不完，而且未來觀光客慢慢回籠，佳德肯定還是能生意興隆！