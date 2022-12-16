照X光、抽血都找無病因　「纖維肌痛症」痛起來要人命

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一痛二累三腦霧 纖維肌痛症飽受誤解纖維肌痛症是一種源發性廣泛性疼痛，女性與男性平均比率為3:1，50至60歲為高峰。病患常有疼痛、疲勞、睡眠問題、認知功能障礙、記憶衰退、憂鬱、焦慮等症狀，合併全身僵硬、頭痛、失眠、腦霧，對工作與生活造成莫大的影響，經常身心不適請假、曠職，被誤會無病呻吟、偷懶又難搞的公主病。
不僅如此，患者的中樞神經系統會把一般人不會引發疼痛的訊息異常放大，全身都會感受到劇烈疼痛，照X光、抽血都找不出蛛絲馬跡，開刀也無法紓解，不知道要看哪一科、也不知道如何治療，患者長年流連於腸胃科、心臟科、復健科、骨科、神經外科等各個科別，苦尋多時才確診疾病。
29項自我檢測量表 四大支柱緩解疼痛孫維仁表示，纖維肌痛症就像血壓、血糖，好好控制病情，也有機會生活得與一般人一樣。透過纖維肌痛症自我檢測網站，登入「纖維肌痛症自我檢測量表」，從疼痛度、記憶力、專注度、疲勞、頭痛、體力、睡眠、情緒等29項題目，可了解自身情況，與醫師討論最適合的治療方式。
林至芃說明，面對纖維肌痛症需要長期治療，透過教育、心理、藥物、健身「四大支柱」多管齊下才能得到好的治療效果。包括騎腳踏車、有氧舞蹈、步行、肌力訓練等都可以改善體適能；針灸、瑜珈、太極可減緩疼痛症狀；認知行為療法也能改善負面情緒。
台灣疼痛醫學會出版最新版《2021纖維肌痛症台灣臨床處置指引》，不只希望讓更多人認識纖維肌痛症，也希望讓病友得到適當的起始治療。若是嚴重的病友，也能被轉介到精神科、復健科、免疫風濕科、神經科、疼痛科這五大科別，依照個別症狀和疾病進程進行治療，同時提供運動建議、生活型態調整、物理與心理治療等非藥物性的治療來改善症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56184
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