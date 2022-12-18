「兩餐火鍋吃到飽」憑學生證吃319元 大嗑年糕炸雞魚板
寒流來襲，天氣這麼冷當然要吃火鍋！供應韓國代表性的辣炒年糕、魚板、獨特炸物、炒飯及韓國泡麵等美食的「兩餐韓國年糕火鍋吃到飽」，推出學生專屬優惠，憑學生證用餐、不分平假日，大嗑韓式炸雞、甚至炸魷魚、炸地瓜等各種炸物熟食、炒飯吃到飽只要319元，而且升級肉肉吃到飽只需加價100元。
記者蕭涵云/台北報導
「兩餐韓國年糕火鍋吃到飽」可以自由調整辣醬煮成火鍋湯底，還可以隨心所選用各種口味年糕、韓國魚板、寬粉、泡麵等好料，加入紅通通令人食指大動的鍋裡，鍋邊還可以煮成一圈起司，沾上各種食材超美味。除了火鍋，還大方提供韓式炸雞，炸魷魚、炸地瓜、炸雞塊、炸薯條、等各種炸物熟食隨你吃；火鍋吃到最後還能把剩餘的醬汁加入白飯一起煮成炒飯，整鍋精華都不放過。
近日「「兩餐」推出抗漲優惠，憑學生證到「兩餐韓國年糕火鍋吃到飽」，選擇吃到飽基本方案優惠價只要319元，就能爽吃辣炒年糕、魚板、獨特炸物、炒飯及韓國泡麵等美食；加價100元補差額還能升級肉肉吃到飽。提醒大家同桌用餐需選擇相同方案；需出示本人之有效學生證，且優惠僅適用該學生本人之個人用餐費；本優惠不得再與其他優惠折扣併用；店內消費總金額（含單點品項）需另加10%清潔費。學生們一起聚餐仍是相當划算的選擇。
另外，韓國八色烤肉推出期間限定新品「弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋」，選用豬脊骨長時間燉煮馬鈴薯入味，湯頭濃郁又下飯。還從即日起至12/31祭出好康優惠，只要點購任一套餐加88元就可以爽吃最新「弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋」！每日限量20鍋，不提供單點，售完為止。