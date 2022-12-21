房市／把每位客戶當老師　信義房屋沈委陞分享實習心法

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雖然實習期間幸運地沒有遭遇太大課業壓力，但從學校到職場的身分轉換，仍讓沈委陞花了不少時間適應，也幸好靠著店長、學長姐的用心培訓及帶領，讓他能在正向環境中逐步成長。沈委陞說，信義房屋的制度偏向團體戰，加上紮實的教育訓練及手心向下理念，讓自己持續累積專業知識之餘，同事間也有共同目標意識，彼此幫助鼓勵讓自己能更快速上手。
除了前輩的引導，從客戶身上學習，對新人來說也很重要，沈委陞說道。他回憶新人時期曾遇過一件委託案，屋主是個嚴謹的老師，在準備簽委託的當下，請他先逐條解釋委託書的內容，沈委陞說，當時自己已有接過幾個委託的經驗，但從沒遇過這麼拘謹的客戶，除了逐條解釋，對方還會就他的說明延伸提問，並針對不同情境詢問解決方式，但沈委陞並沒有因此緊張，反而沉穩的回答所有屋主的問題，進而獲得屋主信任。沈委陞笑說，當下真的很刺激彷彿在面試，但也因為這一來一往的過程，讓他學習到更多自己過往沒有注意到的眉角。
順利簽下委託後，屋主才坦言自己並非刻意刁難，原來之前曾經歷過很糟的委賣經驗，因此在知道沈委陞是新人後，希望能藉此試探他、教他。經過這次經驗，也讓沈委陞再次體認到，房仲是個需要大量面對人的工作，每一位遇到的人都是自己的老師，尤其剛出社會歷練還不夠，客戶的知識歷練相對來說更豐富，自己也能從每位客戶身上找到可學習的地方，不論在工作或生活上都能累積成長。
沈委陞也從自身經驗鼓勵對不動產領域或業務工作有興趣的新鮮人，出社會本來就不是一路順遂，若能透過實習提前接軌，邊賺錢邊快速學習、累積經驗，是很好的歷練方式。信義房屋「全時實習生」計畫今年不僅將實習生月薪大幅調漲2成，從35K提升為42K，實習期滿轉正還另加發4萬8000元獎學金，最重要的是完善的教育訓練及制度，讓新鮮人可以穩紮穩打的學習、體驗職場。