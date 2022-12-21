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每天運動「？」分鐘有助紓壓　專家：跳繩更不受空間限制

每天運動「？」分鐘有助紓壓　專家：跳繩更不受空間限制
每天運動「？」分鐘有助紓壓　專家：跳繩更不受空間限制

健康醫療網

新冠肺炎疫情爆發至今仍未消除，根據多項研究指出，疫情期間，憂鬱症及焦慮症罹患人數遞增，尤其兒童青少年的罹患率更顯著上升，民眾須更正視如何維持及促進身心的健康，預防陷入憂鬱！

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透過規律運動　減輕心理憂鬱

根據一篇發表於2022年《Science Daily》的美國愛荷華州立大學研究指出，每日運動30分鐘可減輕憂鬱狀態，讓人感到快樂、增強記憶力及自信心。因此，董氏基金會建議可從跳繩或慢跑運動開始，逐步提升運動量，讓孩子從小培養運動習慣。

運動不受空間限制　自己掌控更輕鬆

董氏基金會心理衛生中心謝秉廷組長說，從基金會歷年調查中發現，每週跑步超過三天以上者，心情變好的比例明顯高於無固定習慣跑步者，且有助於睡眠品質與提升專注力。為提醒學生運動不受空間、疫情限制的概念，除了持續推動跑步運動，也鼓勵學生可從事跳繩運動，跳繩運動可由學生自己掌控，有助於增進協調性、平衡感、敏捷性、韻律感以及肌耐力，適量進行跳繩運動，更有助於肌肉和骨骼的發展、改善心情及提升自信心。

運動兼做愛心　響應公益活動　

本階段樂動校園推動至今，10所合作學校已累積跑步超過20萬圈、跳繩超過一千萬下，各校積極推動計畫，鼓勵學生養成每日運動習慣，歡迎有興趣的企業、學校參考樂動校園官方網站，一起響應用運動做公益。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56187

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