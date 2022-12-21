早期乳癌只要手術成功就一了百了？　淺談HER2術後治療策略

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患者先治療再開刀 有望達到病理完全緩解洪朝明院長表示，乳癌分為四期，早期乳癌（第一到第三期初）可以手術切除腫瘤細胞，但若進展到第三期末，亦即局部侵犯較嚴重，甚至是第四期，已有遠端轉移，則不適合透過手術切除腫瘤細胞。
早期乳癌患者以往也會擔心開刀後腫瘤沒有清除乾淨，洪朝明院長補充，過往切不乾淨是因為腫瘤界線難以切乾淨，導致癌細胞殘存在體內，現今會依患者的病況、腫瘤大小與性質，進行「新輔助治療」，亦即先化療再手術，先透過化療等藥物殲滅大部分癌細胞、將腫瘤縮小，接著再以接受手術，將癌細胞清乾淨，有望達到「病理上完全緩解（pathologic complete response rate, pCR）」，也就是體內找不到任何癌細胞存在。
若有殘存癌細胞，使用化療搭配標靶減少復發風險洪朝明院長指出，依據2022美國國家癌症資訊網指引(NCCN)及2021台灣乳房醫學會HER2早期乳癌治療共識，HER2乳癌患者術前先做雙標靶治療，讓腫瘤縮小再進行開刀，術後若暫時沒有發現殘存癌細胞，可使用單一標靶或雙標靶治療維持，倘若有殘存癌細胞，建議術後再進行雙標靶治療或標靶搭配化療的複合藥物，減少復發或遠端轉移的風險。
在乳癌的治療中，除了標靶、化療治療藥物，也包括電療的選項，有許多患者因害怕強烈副作用且療效未能達到預期而放棄治療，洪朝明院長表示，首先以電療為例，若腫瘤太大或有淋巴結侵犯，通常會在化療及手術結束後，若有其他疑慮，或希望能夠進行局部控制，才會考慮追加使用電療。而標靶治療則需要搭配化療，治療效果會有加乘效果，會比單純的化療或標靶治療來的更好，幫助患者戰勝乳癌。
洪朝明院長表示，「標靶藥物一直進步，科技也在進步，我們對乳癌的了解也會更清楚。藉由化療搭配藥物直接作用，以往僅使用化療藥物像是焦土策略，不分敵我進行通殺，但搭配標靶後可謂精準的斬首行動，副作用也降低了，減少患者不適，以完成治療過程，使生活品質跟預後更佳。」
抗癌的患者不僅要面臨生理上的不適感，還須要面臨經濟上的龐大挑戰，洪朝明院長表示，目前HER2乳癌治療而言，單一標靶治療藥物可享有健保給付，若要使用雙標靶或標靶搭配化療的複合藥物，癌細胞必須已發生轉移才能使用健保給付，洪朝明院長表示，期盼政府有朝一日能放寬健保給付標準，讓更多患者在抗癌路上更加順利。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56152
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