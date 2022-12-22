獨／台南葉家小卷米粉驚傳停業！剛入選必比登 原因曝光
身為全台最早第一家「小卷米粉」的「葉家小卷米粉」，是不少人造訪「美食之都」台南必朝聖的美味小吃，今年更入選《米其林指南2022》必比登推介。不料昨（21）日店家無預警於粉專發出暫時停業公告，將自2023/1/1開始店休，還說「休多久還不確定 也許2～3個月….」，透露了餐飲業背後不為人知的辛勞及付出，且老闆娘積勞成疾，需要放長假調養。《NOWnews今日新聞》記者今（22）日早上致電業者，店家以現場忙碌為由婉拒受訪，低調透露確實尚未決定休息多久，當記者進一步確認，「一定會再跟大家見面吧？」店家則苦笑表示「還是要看看狀況」，未正面回覆。
記者蕭涵云/台北報導
由葉水龍創業於老台南人口中的「大菜市」，身為全台最早第一家「小卷米粉」的「葉家小卷米粉」，早已是「美食之都」台南代表性小吃之一。大名鼎鼎的排隊名店「葉家小卷米粉」，現已交由第三代葉天順及媳婦凃金鳳接手，開賣至今已有六十多年歷史。順利挺過疫情，不敵物料成本攀升而一碗漲價破百元，仍獲粉絲力挺；連台南女兒林志玲也曾造訪。
有別於一般米粉，「葉家小卷米粉」用的是台南特有的「粗米粉」烹煮，外型像是米苔目，使用糙米製作而成，口感滑嫩有Q度卻不軟爛，也較不易傷胃；小卷則選用印尼遠洋進口的中卷，肉質肥厚鮮美、彈牙有嚼勁，搭配煮過的花枝小卷原汁湯頭，並灑上芹菜細末和一點點胡椒，強調絕無添加任何人工味精及砂糖，卻吃得到清爽與甘甜。除了小卷米粉、小卷湯，少量珍貴的小卷蛋更是饕客才懂的必吃名單。
「葉家小卷米粉」今年更入選最新《米其林指南2022》必比登推介，成為台南首度被納入評選城市就獲得肯定的在地小吃。昨日店家卻無預警於粉專發出暫時停業公告，感性表示將小卷米粉端上桌時，見到慕名而來的饕客以及老街訪鄰居品嚐時滿足的表情，是最大的成就。同時，希望大家能理解，「看似雖然簡單但卻不簡單的小吃，與其他餐飲業同樣其背後有著相當不為人知的辛勞及付出」。
忍不住透露，因闆娘積勞成疾，需要放長假調養，「我們將於明年1/1 開始店休，休多久還不確定 也許2～3個月….」。《NOWnews今日新聞》記者今日早上致電業者，店家以現場忙碌為由婉拒受訪，低調透露確實尚未決定休息多久，當記者進一步確認「年底停業後，大家一定有機會再見到葉家小卷米粉開張吧？」店家則苦笑表示「還是要看看狀況」，未正面回覆。大家只好把握年底12月這最後幾天品嚐，且盼望明年闆娘能好好養精蓄銳，盡快再與大家見面。