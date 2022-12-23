哈孝遠揪星座專家「找約會對象」 曝交友軟體背後尷尬面
疫情不只打亂經濟問題，防疫等政策更讓人與人之間變得更加陌生疏離， 根據研究顯示，相較疫情前，2020 年後與交友軟體有關的文章數量成長超過3倍，當居家防疫成為日常時，網路交友就成了抒解寂寞的首選之道。近來在浪漫聖誕節前夕， 全新的約會實境節目《初見面，這樣好嗎！？》，由幽默風趣的前籃球員哈孝遠，搭檔星座專家艾莉絲主持，引導這些線上打字撩人高手，實際見面卻會害羞、尷尬癌發作的男女，給予實用的初次約會指南。
記者侯家瑜/綜合報導
哈孝遠感嘆：「以前戀愛都需要經過長時間相處，基本上不會相信一見鍾情，而現在交友軟體的盛行，多了更多認識人的管道，但大家在網路上都很會嘴，真的碰了面就尷尬。」《初見面，這樣好嗎！？》透過穿搭、星座命盤、遊戲等各式話題與互動，讓初次見面的來賓在聊天互動的過程中，有更多面向可以互相認識，評估彼此是否合適。
根據行政院主計處統計，截至2020年底，台灣25歲至44歲的適婚年齡層，未婚率達43.2%創新高，可見交友市場之大。因此，《初見面，這樣好嗎！？》製作單位透過 「Eatgether」交友軟體開團首揪，3天內就引起超過200則的評論，獲得至少 2000個推薦，收到超過100份的報名表，顯見大家對於認識新朋友以及投入戀愛的渴望。《初見面，這樣好嗎！？》找到 26 位素人單身男女，依據每個人的性格、故事以及目的等總結條件安排，每集配對一組，到不同的知名餐酒館約會，赴約前的各種煩惱將透過節目實境問答，還有專業造型師，針對個人特色給予造型上的建議與調整。