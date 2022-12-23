Mia C’bon年節特獻！攻親民和牛市場 煎台師傅現場料理
家樂福高端品牌Ｍia C’bon在今年完成全台22家分店開幕，也正式宣告進軍高端市場的企圖心，以高消費家庭、白領上班族與常出國往返客型需求作為選品方向，年節推出和牛優惠活動，1月底前指定和牛品項限量買一送一，業者希望以更加親民的價格去經營，約市價6、7折來讓消費者買單，更在現場設置專業煎台，除了和牛商品現買現煎外，生鮮食品都可以代客料理，走向更客製化、專業的服務。
記者鍾怡婷/綜合報導
在迎來農曆新年之際，Ｍia C’bon宣布將成為高端和牛專賣店，12/23(五)於Ｍia C’bon台北大業店為起點，邀請日本森肉店株式會社 森 榮二會長親臨指導和牛分切技術，日本知名和牛經銷商森精肉店，常為皇室的御用採買、在秋筱宮親王生日時、日木神社與山王神社特典時指名的經銷店，其專業的分切技術與高品質的和牛品質享譽日本！社長從事相關肉品研究38年多，訪談間也透露，和牛的分切法也相當考驗專業度，需要將力度放中間，先往前端切，接著刀鋒外翻一點在切到底，讓牛排厚度均勻。
高檔和牛油花分布均勻在煎飪時的掌控就很重要，Ｍia C’bon也找來師傅在煎台代客料理，為讓顧客春節期間料理更方便，這項服務也再次升級煎飪項目，不僅是牛肉包含蝦類、魚類都可提供現煎服務，將可大大減輕了家庭主婦或者上班族張羅料理的煩惱，讓顧客買後就可享用！
Ｍia C’bon品牌窗口透露，本次開賣的「森精肉店」和牛主要有四個部位，包括肋眼、紐約客、梅花、肩小排，口感特別，價格比起市售和牛便宜6、7折，考量到銷售狀況，每日都會有限定數量，若是想要品嘗的民眾，可得抓緊腳步！Ｍia C’bon未來經營方向，將朝著更加客製化前進，除了搶攻高消費族群、白領上班族外，也會考量常常出國往返的顧客，選品更多過去國內沒有販售的商品。今年春節除了和牛外，也推出眾多季節限定的年節禮盒，以及跨界聯名商品，希望做到價格、選品都達到客製化的標準。