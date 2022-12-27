2022十大必追台劇！女外科尬媽媽桑　Top5「女力」大爆發

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蔡淑臻、朱軒洋主演的醫療職人劇《村裡來了個暴走女外科》，改編自劉宗瑀醫師的同名小說，外科醫師「小劉」來到鄉村小醫院，利用自己的特殊技能，改變村裡種種令人啼笑皆非的醫療狀況，她也在偏鄉地區醫院拾回「初心」。劇情以醫護人員的角度道出他們的心酸和日常，細膩刻畫台灣醫療現況，包含評鑑、過勞、偏鄉資源、女性醫護職涯，以及醫療糾紛等等議題，許多在職的醫護人員都給予正面回饋。
Netflix《她和她的她》由許瑋甯和李程彬主演，劇中許瑋甯從一場意外車禍醒來，眼前的世界全變了樣，原本應該是男友的李程彬變成警察，主要調查關於國中化學老師陳以文遇害的案件，國中學姊賈靜雯竟是主要涉嫌人。演員包含吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、丁寧等，卡司陣容強大。懸疑劇情加乘社會議題，看主角揭開受到性侵害的創傷到療癒自我，喚起網友強烈共鳴。
Disney+《台北女子圖鑑》是以單元劇的方式敘事，反應不婚主義、速食愛情等當代議題，選擇怎麼生活的權利，始終掌握在女主角桂綸鎂身上。故事講述台南妹子北漂打拚，吸引南部人、北部人一起追劇討論，桂綸鎂戲裡的「歷屆男友」囊括王柏傑、巫建和、禾浩辰、宋柏緯、鳳小岳、石頭、林柏宏、張孝全、范少勳、周厚安，一字排開全是男神，集集都是話題。
Netflix《媽，別鬧了！》的故事來自於一家勇敢追愛的女人，劇中比莉決定終結哀怨生活，出發找尋可以陪伴終生的男人，並把自己給嫁掉，賈靜雯一肩扛下照顧媽媽和妹妹的重擔，當國文老師兼小說家，都快40歲還始終單身，直到遇上暗戀多年的學長吳慷仁，小說般情節就此上演，柯佳嬿戀上極品渣男，為林柏宏赴湯蹈火、欠債7位數也在所不惜，3個女人在失去一家之主寇世勳後共同療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。
《機智校園生活》是一齣圍繞在校園周遭發生的青春愛情故事，除了高顏值老師團宥勝、周曉涵、謝祖武、曾莞婷吸睛，劇裡的學生更是從數百位新人試鏡，選出各有特色的演員，提供新人發光發熱的表演舞台，隨著劇情播出256集，創下2.58高收視率，學生演員鍾岳軒、鄭芯恩、馮容潔、黃柏峰、謝祖武、陳彥廷、賴雅琪、鄭豐毅、王新凱、吳玳慈、王敏淳各有一票粉絲支持，舉辦5次見面會之多。
禁忌師生戀《第9節課》講述許瑋甯飾演的高中老師，被陳昊森飾演的校霸資優生盯上，頻頻刁難。為了讓頑劣學生改邪歸正，老師要求留下他上輔導性質的「第9節課」，沒想到兩人竟在日日相處的過程中萌生曖昧情愫、彼此吸引，全劇親密戲場面不斷，滿足觀眾一切遐想，而新生代演員王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠，在劇中也有亮眼演出。
律政喜劇《正義的算法》，以幽默詼諧的方式帶領觀眾在不同的法律案件探討何謂「正義」，劇中由陳柏霖飾演的律師「劉浪」以及半路冒出來的兒子「劉良良」之間既溫馨又爆笑的互動畫面，更是融化許多觀眾的心，新手單親奶爸「被迫」營業，卻讓原本只在乎金錢與利益的劉浪有了許多轉變，成為該作必看的亮點之一。
邪教犯罪影集《我願意》，以炎亞綸飾演的過氣明星視角，一探宗教神祕面紗，姚淳耀詮釋的邪教教主洞悉人性貪婪面與操弄人際關係，將心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，成為普渡人性的祭壇，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。
由大導演侯孝賢擔任監製的《良辰吉時》，集結楊祐寧、李康生、張艾嘉等一線大牌，故事的發想來自「星期一猴子穿新衣」的順口溜，全劇環繞著一座虛擬城市「太平市」，透過多重平行時空下，7個獨立卻又略有交集的故事，傳達各種人生寓意及荒謬詼諧，抱回金鐘獎最佳迷你劇集、聲音設計、美術設計、造型設計4項大獎。