龔明鑫強調淨零兼顧公正轉型　中小企業計畫研議補助減稅

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他提到，透過12項關鍵戰略技術，可望使2030年減碳目標訂出排碳量要比2005年基礎年減少24％±1％目標，可帶動民間投資約新台幣4兆元以上，創造產值5.9兆元，以及創造55萬以上的就業機會。
至於各界關注中小企業是否能趕上淨零時程，他強調，還是維持「以大帶小」的原則來促進轉型，也說，國發會作為國家發展重大計畫的規劃、審議、管考單位，未來只要是送至國發會審議的國家重大建設計畫，都必須要有淨零設計，國發會才會通過進而實施。
另外，國發會將啟動相當大幅度對中小企業的協助計畫，幫助中小企業在淨零過程中，提升適應能量，包括，智慧化、系統化的整合，或是改善設備等協助。
此計畫內含三層意義，第一，中小企業面臨升級轉型壓力，政府必須給予協助，像是供應鏈要求等；第二，透過大規模協助及投入，可望創造很大商業機會，促進相關產業鏈發展。
第三，協助中小企業計畫落實與顯現政府對公正轉型的重視，也就是說，確保在推動淨零轉型的過程中，不會遺落任何人，任何企業。
經濟部與環保署目前已啟動輔導團，規模會再加大，包括對於個別企業稅的減免、系統改善的直接補助，甚至貸款利息補貼，日後的方向設計，會再對外公布。