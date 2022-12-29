Vivienne Diamant落腳新光A8！重現法式珠寶優美堅持
轉眼歲末，在聖誕節前夕，Vivienne Diamant繼今(2022)年5月登台後，12月23日正式進駐台北新光三越A8，此次結合了聖誕香檳音樂會，讓喜愛Vivienne Diamant的時尚人士可以齊聚一堂、交流品味、欣賞來自法國率真優雅的輕奢珠寶。Vivienne Diamant全球旗艦店位於巴黎歌劇院（Palais Garnier）旁，步行2分鐘即可到達芳登廣場（Place Vendôme）中心，也是歐洲一線品牌珠寶的兵家必爭之地，創投公司年中推算品牌估值約1億美金，其品牌價值潛力無限，熱愛時尚的您一定不能錯過。
Vivienne Diamant亞太行銷總監甘薇琳（Vivi Kan）同時是品牌在台的總代理負責人，深知大部分的民眾對於時尚是一知半解，容易盲從，造成品牌迷思，也傷了荷包。有些品牌可能不是專精於珠寶，卻能用大眾對它的品牌迷思快速進入新市場。相比之下，Vivienne Diamant專注製做珠寶的風格與溫度，深受巴黎當地時尚人士喜愛，有著法式的低調優雅與奢華，連法國選美小姐（Miss France）都愛不釋手。在過去的6個月裡，Vivienne Diamant在台北及台中陸續開設快閃店試水溫，發掘了許多台灣顧客，讓台灣消費者對於來自法國的珠寶首飾有更多選擇。此次總監表示，為了能讓嘉賓們更快速融入品牌氛圍，現場所有布置及茶點酒水都是法國原裝進口，不僅提供與知名法式甜點店合作的精緻茶點，及知名品牌香檳，現場更有時尚DJ配樂，讓貴賓們能品嘗香檳、馬卡龍，同時觀賞法式珠寶對優美的堅持！
Vivienne Diamant珠寶以優雅及18K金款式為主，是創造經典風格及打造名門閨秀的一大亮點。款式多樣，提供多種選擇，只要是您想要的風格，都可以從疊戴中創造出來。Vivienne Diamant珠寶價格親民、合理，讓消費者感到物超所值。創始人史蒂芬迪亞曼（Stéphane Diamant）先生對於珠寶的堅持就是品質，他認為：「每一件珠寶都能記載每個人的美好記憶。因此，一定要選用最好的材料來製作珠寶，這樣我們才能將美好的故事傳承。」
Vivienne Diamant的求婚鑽戒、情人對戒與婚用珠寶，標準款都是選用鉑金打造，用它的永不退色，象徵愛情的堅定不移。創始人史蒂芬迪亞曼（Stéphane Diamant）先生所有創作的靈感，都源自於對夫人的愛，猶如梅西與安東內拉的前世，對夫人（Vivienne DeRose）極為溺愛與尊重，並且用夫人的名與自己的姓氏創造出了Vivienne Diamant這個珠寶品牌，希望他們的愛情故事可以傳遞給世人。Vivienne Diamant的婚戒與對戒皆散發出品牌對愛的堅持與承諾，每一件珠寶的命名都以愛為出發，回歸創始人對品牌的期許，為愛承諾，呵護在心中，傳達著無私的愛戀，與守護一生的承諾。
即日起至2023年1月3日，消費不含GIA證書商品均享有8折；含GIA商品享有9折，還在思考該送什麼禮物亦或是想告賞自己，不妨到Vivienne Diamant台北新光三越A8店逛逛，感受法式優雅氛圍，同時您將會體驗最純粹的時尚態度、最閃耀的珠寶及最扎實的珠寶工藝！
櫃位訊息: A8 新光三越1樓，地址: 110台北市信義區松高12號1F，電話: 02-8780-5800。