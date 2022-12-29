築間雙北首家「火烤兩吃」插旗新店京站 打卡5折抽和牛
新店人不用大老遠吃好料了！知名火鍋品牌「築間幸福鍋物」全新「火鍋＋烤肉兩吃」型態的第3家門店插旗京站時尚廣場小碧潭店，同時也是雙北市首家。築間火烤門店為慶開幕月以及跨年熱潮，即日起在新店京站店用餐打卡即享「5折吃燒肉」優惠，另再加碼消費額滿2000元即有刮刮卡抽獎資格，爽抽M9+黑毛和牛板腱鍋套餐券，及多項家電大獎，包含BRUNO雙人帕尼尼厚燒三明治機、便攜式果汁機等大獎，新店鄉親跨年別去台北了，就在新店築間吃爆！
記者汪睿琦/綜合報導
築間幸福鍋物看準火鍋+烤肉市場蓬勃，目前在台開立3家「火+烤兩吃門店」，繼基隆廟口門店、台中門店之後，雙北市首家就選在新店碧潭登場，造福許多新店鄉親。更幸福的是，新店京站店不僅有招牌石頭鍋持續熱賣，還有全新型態豐富菜盤自助吧、HERSHEY’S巧克力冰沙機、現磨莫凡彼咖啡機等等，跟進最潮吃鍋新趨勢。
今（29）日築間新店京站店舉辦媒體搶先開箱會，曝光店內強檔烤物，包含prime級「無骨牛小排」、「澳洲穀飼厚切牛舌」、「巨無霸烤蝦」等等，其中伊比利後切豬肉片淋上靈魂特調醬汁，烤至全熟入口軟嫩富嚼勁，讓現場媒體嘗過都說「比火鍋好吃！」築間熱賣霜降牛肉鍋、松阪豬肉鍋也持續熱賣，冬天享用獨家「老佛爺御膳湯底」，添加紅棗、當歸、枸杞等溫潤食材熬煮，香氣濃郁，不但有雞湯的精華，還有昆布的清甜，繼暖身又開胃，絕對適合氣溫驟降的天氣享用！
最後，築間火烤兩吃新店京站店為慶開幕以及跨年熱潮，開幕推出凡內用消費，於Facebook、IG打卡或Google評論五星（擇一），即可享打卡者或評論者燒烤品項每人五折優惠1份，可選擇牛肉、豬肉、雞肉、海鮮4類品項，還吃的到澳洲和牛、西班牙伊比利豬、牛舌等高質量食材。
另單筆消費滿2000元，即贈刮刮卡1張，有機會刮中M9+黑毛和牛板腱鍋套餐券（價值880元），及多項家電大獎，包含BRUNO雙人帕尼尼厚燒三明治機（價值3,280元）、便攜式果汁機、可折疊小拖車、M9+黑毛和牛板腱鍋套餐券、美國濕式熟成霜降牛肉鍋或松阪豬肉2選1套餐券等超過千份好禮，新店人即日起就可以衝一波試手氣了喔！
住台北的民眾迎接2023年也有吃鍋選擇！王品集團昨（28）日宣布，為方便民眾迎接跨年也能好好享受美食，旗下品牌將延長營業時間或加開宵夜場，讓大家可以輕鬆吃到飽！「肉次方」燒肉吃到飽全台3店連三天加碼開到半夜1點；「尬鍋」營業至凌晨1點半、「和牛涮」則至2點；而麻辣鍋品牌「青花驕」、「嚮辣」雙雙延長營業時間至凌晨3點還加開宵夜場；平價火鍋霸主「石二鍋」也開放台北士林中正旗艦店讓大家吃到凌晨！