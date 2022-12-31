元旦「追日出攻略」！全台60景點曙光時間 在家也能看
2022年將結束，跨年除了看煙火、聽演唱會外，欣賞2022年最後日落、追元旦第一個日出與曙光更是浪漫，中央氣象局也統整出全台由北到南共60個景點的「日沒日出」確切時間，2022年台灣本島最後夕陽將出現在台江國家公園西邊的「七股海堤」，2023年台灣本島最早日出則是在屏東恆春的龍坑。民眾若無法到現場體驗，也可透過台北市立天文館直播，觀賞由高畫質攝影機拍攝，9處觀賞日出熱門景點的即時影像，共同迎接新一年的開始。
記者張志浩/綜合報導
日出部分，2023年1月1日元旦，台灣東部景點的日出時間大約落在早上6點35分至6點39分，屏東恆春的龍坑將迎接2023年最早日出，時間為早上6點35分06秒，領先第二名的台東三仙台足足有27秒；外島最早日出則是在蘭嶼的6點32分37秒。而曙光則普遍落在6點11分至6點14分，其中台東、屏東和花蓮部分景點都有6點11分的最早曙光。
台北市立天文館精選的9處觀賞日出熱門景點，包含華源曙光觀景台、、三仙台、石梯坪、杉原灣、阿里山生力農場、大石鼻山、金樽、金崙大橋、加路蘭遊憩區等，不僅精算出曙光、日出時刻和地理狀況，更整理成「一張圖」作為追曙光攻略，讓民眾免除舟車勞頓，透過即時影像，彈指間穿梭各景點，除了這些特定直播外，民眾也可以利用天文館的「2023年元旦曙光互動地圖」，於線上地圖點選位置，即可得到當地精確的元旦曙光及日出時間
此外，氣象局表示，在2022年12月31日，台灣西半部地區天氣普遍多雲到晴，雖然有東北季風影響，但雲量不是很多，基本上夕陽和日落皆能順利捕捉。據氣象局天文站計算，12/31本島平地日沒時間大約落在傍晚17點17分至17點25分之間，台南七股海堤將是2022年太陽最後出現在喊平線之上的地點，時間為傍晚17點24分58秒，外島則是金門烈嶼L18據點海灘的17點29分26秒，不過特別要注意的是，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、臺中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區，受陸地天際線影響，難見日落於海平面。