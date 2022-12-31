餐廳「內用4規定」怒寫200字！破萬台人全喊讚：被弄煩了
餐飲業最害怕的就是遇到奧客，處理問題耗神費時，又浪費了精華時段。就有民眾到一間店家，發現門口上貼著超明顯的「內用注意事項」，洋洋灑灑寫了2百多字，內容更是引起上萬名網友狂讚。
編輯中心/綜合報導
一位網友在臉書《爆料公社》上發出一張圖片，原來是一間餐廳的內用的注意事項貼在玻璃門上，內容為「我們有養貓，請勿自行開門，不用按自動門、打不開的，要內用請到本店右邊外帶區窗口告知人員，或等待人員開門」、「本店沒有設置廁所，請到火車站一樓謝謝」、「12歲以下的小朋友請家長看管好，(凡是在本店發生意外店家一律不負責)，畢竟我們不是小孩遊樂場所，如有發生追貓嚇破壞店內物品者，抱歉我們會請您外帶或另選別家」、「小朋友(能走的佔位的)我們都算一位客人，也包含低消內，你選擇要進來就要消費，不要跟我說『他們很小ㄟ』什麼的～沒點餐會多收50元清潔費」。
看完這張洋洋灑灑寫下2百多字公告，也讓原PO不禁訝異「這種一開始就講清楚說明白的店家，還是會有人含扣（討價還價）喔？」
而公告照片一出，也迅速累積1萬多名台灣網友狂喊讚「一定是遇過很多上述的狀況，才會說清楚講明白」、「店家一定被很多刁客煩不甚煩，只好先說先贏」、「認同⋯身為廚師的我，曾經有人反應：炒青菜的蒜頭不要切碎，這社會腦袋有問題的人真的很多」、「做過餐飲/服務業就知道台灣鯛很多」、「這樣的要求很合理，很多來消費的大爺，都拿小孩還小不用點餐當理由，真的會很想翻白眼」。（編輯：潘毅）