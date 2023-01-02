台中「燒肉風間」新菜登場 看好大巨蛋！最快今年上台北
台中關西流燒肉名店「燒肉風間」，以日式燒肉為底蘊、融合歐洲義法料理手法，主打多變的Fusion餐點而聞名。位在美食激戰區的公益路首店，以熱切的美式酒吧風格打響名號；老虎城店卻營造神秘洞穴感特殊店型，以劇場式餐廳空間呈現超有儀式感的燒肉盛宴。目前正推出全新「Feast家友限定・極致饗宴」，選用日本三大和牛之一的近江A5和牛入菜，升級視覺與味覺享受，據業者透露，看好台北大巨蛋商機，最快今年就會北上進駐。
記者蕭涵云/台中報導
全新套餐「Feast家友限定・極致饗宴」，選用日本三大和牛之一、位於滋賀縣南部龍王町澤井牧場飼育30個月的近江A5和牛入菜，從開胃菜、湯品、米食到燒肉都吃得到高貴近江牛，足足佔了套餐總肉量的75%！更搭配9+澳洲和牛、美國Prime黑安格斯牛及北海道馬糞海膽打造頂級海陸饗宴，不僅由專人桌邊燒烤以掌握各部位最佳熟度，更融合義法料理形式，在大口吃肉的暢快之餘，更吃得到細膩。
以umami（旨味）打造前菜「和牛韃靼|雲丹|櫻花蝦餅」，將海膽搭配生食近江和牛，濃郁味鮮的海膽與和牛油脂醇厚融化在嘴裡；延伸台南溫體牛肉湯吃法打造的「近江牛|蝦夷蔥|蘑菇澄清湯」，以95度蘑菇澄清湯於桌邊沖淋包裹著蝦夷蔥的薄切生牛肉捲，並自檸檬皮與自製馬告油飄散出清新柑橘香氣。主角7款燒肉中則精選了近江A5和牛臀肉上蓋、板腱、紐約客等油脂豐富或適中部位，或薄切、或塊燒穿插搭配出5品美味。
被暱稱為燒肉界的烤鴨，「近江牛|大根漬」將油花豐美的肋眼上蓋，採順紋方式沿筋膜厚切約3公分立方體，直火燒烤後以自製大根漬薄片包覆，燒肉風間特有的「塊燒」；招牌經典「大腹牛小排|風間切割」，選以美國Prime黑安格斯牛小排修筋去膜，取30%油花最豐盈精華部位以厚切牛排方式塗抹特製鹽醬，烤至表皮焦脆後，靜置讓內裡肉質約至七分熟，吃得到豐美肉汁；「以肉之名・月見」則選用油花細密均勻的近江A5和牛紐約客部位薄切，刷上柑橘風味燒肉醬賦味，快速滑烤至雙面完美熟度，享用時拌入生蛋黃，軟嫩香滑，入口即化。
全新「Feast家友限定・極致饗宴」目前已在全台唯二公益路店與老虎城店登場。2023年燒肉風間總算即將踏出台中，據業者分享，因疫情停擺的展店計畫，將順延至明年陸續推動；並透露相當看好台北大巨蛋商機，燒肉風間最快今年就會北上進駐。未來台北的消費者，不用殺到台中也能享受啦。
另外，王品集團首開全新頂級鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」，別開生面打造頂級鹿兒島A5黑毛和牛、澳洲M9和牛及奢華海鮮龍蝦、南非活鮑等豪華海陸套餐，從開胃菜、湯品、主餐、炒飯等翻玩和牛七種吃法，龍蝦也採用特選日本燒酎炙燒與日本傳統甲羅燒手法，帶來兩吃趣味；其中，「澳洲M9和牛」還仿日式握壽司翻轉手法，分別搭配海膽與冰花、姬松茸、鴨肝，一次連吃三款創新風味。結合日式餐飲美學主打套餐均一價1880元，就能吃14道高CP值的日澳雙和牛海陸套餐，開幕至今一個月還是一位難求的爆滿狀態。