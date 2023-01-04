漢堡王「2堡199元」起司免費加2倍　1招再送波浪地瓜條

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1/4同時回歸限定「水牛城重磅漢堡」，不只烤雞腿和烤牛肉都有單層、雙層可以選，還開吃辣雞堡、辣雞翅、雞塊和辣味薯條共6款酸辣美味，嗜辣控一定要鎖定。1/4～1/10還推出限時7天的「欠吃起士週」，凡購買指定漢堡（漢堡本身有含黃起士片者，不論大小堡、是不是優惠品），起士量通通直接免費加2倍！最新的「水牛城重磅漢堡」就可以適用，而且整週不論是臨櫃、外帶、外送，起士量通通可以加倍。
另外，漢堡王力推線上支付，竟然把最新開賣的波浪地瓜條拿來送！1/4～1/31，至漢堡王門市以台新Pay付款，單筆滿100元即贈「波浪地瓜條(L)」即享券乙份（每人限回饋乙次，限量1800份）；即日起至3/31，至漢堡王門市以悠遊付消費，單筆扣款享2%悠遊付回饋金，每月每戶回饋上限300元。
而「每月第三周星期三」華堡日活動，買指定套餐就送小華堡，1月還加碼抽百事可樂枕！1/14～1/17，於官網「線上預訂」指定華堡系列套餐，並選擇1/18取餐 ，輸碼 「LOVEBK」，就能贈送原味小華堡乙顆，1月加碼再抽百事可樂造型抱枕乙個（共抽20名）。1/18當日於門市出示粉專截圖，或在官網輸入「LOVEBK」，購買指定華堡系列套餐，同樣享有免費小華堡乙顆。
另外，摩斯漢堡1/6～1/28還祭出新年開運活動，竟然加碼抽獎日前在網路爆紅的日本「MOS和風炸雞睡袋」，全台限量10個，只送不賣！更自1/6起推出干貝XO海老珍珠堡、和風蕈菇厚牛堡、綜合莓果蒟蒻冰茶、可頌鯛魚燒、摩斯曲奇餅等眾多新品。MOS Order App「安心取溫馨送」1/4～1/8推出「干貝XO海老珍珠堡＋大杯冰紅茶乙杯」，優惠價只要119元（原價155元）；日本直送「可頌鯛魚燒」有卡士達、經典紅豆及巧克力三種口味，搭配任一套餐選購，就能享70元優惠加購價（每份售價75元）。