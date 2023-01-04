推廣米食不遺餘力！越南研發「方便米飯」 讓吃飯更方便
愛吃飯的人有福了！平常想吃飯，如果自己煮總覺得麻煩，現在越南研發出一款「方便米飯」使用微波爐，只要6分鐘，就能煮出跟電鍋煮出來一樣軟Q、香氣撲鼻的白飯，這是胡志明市食品工業大學女學生們研發最新產品，希望藉由「方便米飯」讓大家能夠更容易吃到好吃的白飯，同時也能將越南米推廣給更多消費者。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
胡志明市食品工業大學一群女學生從2020年開始研究方便米飯生產規程，過程中因為碰到新冠肺炎大流行，直到2022年底才能研發完成。研究小組成員陳氏黃茹表示，她們選用的都是越南最好的大米，用這些越南本地的米研發出多項方便食用的米製產品。學生表示，「我們希望消費者接受我們的產品，這樣我們可以研究更多大米產品。越南是一個大米生產國，我們希望增加大米的價值，增加農民收入。」
這款「方便米飯」選用剛收割的米，米粒曬乾、去殼、搓掉一層薄糠，不經儲存、漂白、拋光，加求米飯的新鮮。品種則是越南稻穀有限責任公司（Vietnam Rice Company Limited ）生產的台灣香米，這也是2022年越南三種最佳大米之一。米粒經過蒸汽後，並採用 PE真空包裝，不使用防腐劑。想要吃的時候，只需要加水，放到微波爐加熱6分鐘，一碗香噴噴的白飯就上桌了。
他們研發的「方便米飯」還有多種口味，鹹的有肉絲、紫菜米、黑芝麻米，甜的有抹茶、紅洋薊（Yáng jì）味等。希望藉由容易取得的熟食米飯，讓越南米更廣為人知，也讓農民的收入能夠提升，達到雙贏的局面。