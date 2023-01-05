結婚辦流水席沒面子？網曝「超狂景象」：整尾鮪魚現場切
近期一位準新娘上網發文抱怨，不滿男友想在南部辦流水席，認為這樣會很沒面子，質疑「一桌9千的價格，這樣菜色能吃嗎」，並堅持在高級婚宴會場舉辦婚禮，貼文曝光隨即引爆熱議，也有網友好奇問「結婚吃流水席，真的很沒面子嗎？」一些過來人卻跳出分享曾目睹「超狂的流水席景象」：鮪魚解體秀現場上演。
編輯中心/綜合報導
一位準新娘在臉書《匿名公社》抱怨「原定今年要跟男友結婚，最近因爲討論到宴客方式鬧的不開心，男友說他家人想辦流水席，每桌9000元大約會開45-50桌，但都2023年了，現在鄉下還很愛辦流水席？一桌不到1萬，這樣菜色真的能吃嗎？」她更希望宴客能改成在知名的婚宴會館舉辦，雙方為此僵持不下，無法達成共識。
過程曝光後，有PTT鄉民就萌生好奇心「一輩子可能只有一次的婚禮，辦流水席真的罪不可赦？雖然我也是南部人，但也好久沒吃過流水席了，以前都會辦在社區活動中心，吃起來感覺也不差啊，結婚吃流水席很不ok嗎？還是女孩們一定要很夢幻的婚禮呢？」
貼文隨即有不少過來人分享曾在流水席現場目睹的超狂景象「吃過有烤大豬、鮪魚解體秀的，感覺很好啊」、「流水席比台北餐廳高級多了，有看過現場直接烤乳豬、烤全羊的，還有整隻黑鮪魚現切，杜老爺冰淇淋都一整桶直接給」、「有吃過上來就是一盤10片半脾烏魚子的，每人半脾」、「流水席才澎湃吧，婚宴會館是拍照好看而已」。
但也有部分人認為「婚宴要考慮到貴賓和長輩需求呀！環境、氣溫、停車、廁所，各種小細節都會影響到用餐體驗，又不光食物問題」、「流水席讚，但新人看起來會很辛苦沒錯」、「單在路邊吹風配砂石吃飯就不行了，管你上什麼龍蝦鮑魚」。（編輯：潘毅）