大年初一必搶福袋盤點！全聯抽百萬豪車　羽絨外套打4折

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全聯福袋大年初一九點限時開搶，今年福袋改掉以往隨機內容物，讓消費者踩雷機率降低，每一款福袋內含的商品除了口味以外，沒有太大的差異，實體門市三款主要差別在於「福袋外包裝」，300元的為可收納式購物袋、700元萬國通路13吋手提福箱、4200元萬國通路24吋行李福箱，以萬國通路官網售價來看，13吋手提福箱最超值，是低於市價2折以上，就可以帶回家。除此之外，最大獎項包含「Porsche Taycan」、「TESLA MODEL Y Long Range」、「Mercedes-Benz EQA 250」3台總價值挑戰歷年最高額近826萬，還有天際航空熱氣球自由飛、中華航空沖繩與清邁來回機票。
【家樂福福袋】
家樂福於初一1/22上午10點開賣，總計約有一萬份，每袋價格198元，除了有進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌外，還有一張100%有獎的刮刮卡。獎項共分為 「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎，財氣區需於2023年1月30日輸入抽獎序號完成登錄，可抽頭獎「精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行」、二獎「荷比法10日雙人遊」，「手氣旺」區、「運氣旺」刮開即可確認獎項，有國內旅遊住宿、餐飲券與家樂福提貨券。
【三井MITSUI OUTLET 精選品牌福袋】
三井MITSUI OUTLET年節檔期，商場內專櫃品牌推出限量福袋初一開搶！最高可入手價值4倍以上商品。林口店於初一10:30熱鬧開賣；台中港店也於初一10:30開賣，並加碼每購買一組福袋可參加頂級舒壓「朵薩WELLDOSHA SPA券」抽獎；台南店則提早自小年夜當日11:00開賣，APP會員凡購買福袋單筆滿2,023元，再加贈100點會員點數。
台南店精選必入款有Columbia福袋組，內含羽絨外套（女）、保暖毛帽，原價8,760元，福袋價3,600元；A&F精選商品福袋，原價8,800元，福袋價2,023元。林口店MAMMUT暖心冬日福袋，優惠價5,990元，原價最高15,000元，限量20組開搶。台中中港店ICU新春福袋組合，兩款墨鏡福袋價888元，價值超過萬元，限量20袋；Fun box 小小兵福袋組，小小兵主題玩具福袋價999元，價值2,480元，限量20袋。
【四大超商福袋】《NOWnews今日新聞》記者開箱實測
1.7-ELEVEN福袋299元，限量18萬個，大獎抽瑪莎拉蒂Levante GT跑旅2名、柏金包 BIRKIN牛皮1名、光陽電動車20名，基本款福袋是299元，共有8種造型。
2.全家福袋200元，限量95萬個，頭獎實領稅後300萬現金，二獎是價值150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台。內容物分為A至L共12組商品組合，公布的福袋內容排序1至12、恰好對應編號A至L，且大部分門市都貼心在福袋上註明編號，讓消費者不用盲猜。
3.OK超商福袋100元，限量10萬個。內容物共有5種組合，另附一張「保證中獎」刮刮卡，最小獎是5元折價券，頭獎則是價值36萬元的1克拉鑽石項鍊。
4.萊爾富福袋200元，限量26.3萬個，共有6種內容物組合，每種組合都是6樣糖餅、飲品、日用品。大獎有Honda HR-V（1台）、iPhone14 128G（100台）、Celine AVA手袋（1名）、Sony 55型4K智慧顯示器（2名）Dyson吸塵器、Dyson空氣清淨機、Nintendo Switch主機各1名。