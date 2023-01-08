威力彩飆4億元！專家點「4星座」偏財運旺：大獎得主是你

大年初一必搶福袋盤點！全聯抽百萬豪車　羽絨外套打4折

▲家樂福於初一1/22上午10點開賣，每袋價格198元還可抽極光之旅。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福於初一1/22上午10點開賣，每袋價格198元還可抽極光之旅。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆新年各大廠商紛紛堆出限量福袋，包括超商、量販店，還有三井OUTLET的專櫃品牌也推出福袋優惠，統一於年節初一開搶，迎接兔年新氣象，就要把滿滿福氣袋著走！《NOWnews今日新聞》也精選今年必搶的福袋，包括全聯福袋最低只要300元，就有機會抽中百萬超跑；還有家樂福198元抽極光之旅；三井OUTLET專櫃品牌福袋優惠檔期，包括Columbia價值8,760元的羽絨外套組，福袋價3,600元，相當於下殺近4折的優惠。等不及初一試手氣也沒問題，還有早早開賣的7-11、全家、萊爾富、OK四大超商福袋

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲全聯新春福袋，萬國通路13吋手提福箱，售價700元，限量11,000個，含有市價4580元的萬國通路KK08手提箱。（圖／記者朱永強攝影）
▲全聯新春福袋，萬國通路13吋手提福箱，售價700元，限量11,000個，含有市價4580元的萬國通路KK08手提箱。（圖／記者嚴俊強攝）
【全聯福袋】《NOWnews今日新聞》記者開箱

全聯福袋大年初一九點限時開搶，今年福袋改掉以往隨機內容物，讓消費者踩雷機率降低，每一款福袋內含的商品除了口味以外，沒有太大的差異，實體門市三款主要差別在於「福袋外包裝」，300元的為可收納式購物袋、700元萬國通路13吋手提福箱、4200元萬國通路24吋行李福箱，以萬國通路官網售價來看，13吋手提福箱最超值，是低於市價2折以上，就可以帶回家。除此之外，最大獎項包含「Porsche Taycan」、「TESLA MODEL Y Long Range」、「Mercedes-Benz EQA 250」3台總價值挑戰歷年最高額近826萬，還有天際航空熱氣球自由飛、中華航空沖繩與清邁來回機票。

▲家樂福新春福袋搶先看，每袋內容為隨機商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福新春福袋搶先看，總計約有一萬份，每袋價格198元，還有一張100%有獎的刮刮卡。（圖／記者鍾怡婷攝）
【家樂福福袋】

家樂福於初一1/22上午10點開賣，總計約有一萬份，每袋價格198元，除了有進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌外，還有一張100%有獎的刮刮卡。獎項共分為 「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等三個分類大獎，財氣區需於2023年1月30日輸入抽獎序號完成登錄，可抽頭獎「精選黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行」、二獎「荷比法10日雙人遊」，「手氣旺」區、「運氣旺」刮開即可確認獎項，有國內旅遊住宿、餐飲券與家樂福提貨券。

▲三井MITSUI OUTLET年節檔期，商場內專櫃品牌推出限量福袋，同樣於初一開搶！最高可入手價值4倍以上商品。（圖／品牌提供）
▲三井MITSUI OUTLET年節檔期，商場內專櫃品牌推出限量福袋，同樣於初一開搶！最高可入手價值4倍以上商品。（圖／品牌提供）
【三井MITSUI OUTLET 精選品牌福袋】

三井MITSUI OUTLET年節檔期，商場內專櫃品牌推出限量福袋初一開搶！最高可入手價值4倍以上商品。林口店於初一10:30熱鬧開賣；台中港店也於初一10:30開賣，並加碼每購買一組福袋可參加頂級舒壓「朵薩WELLDOSHA SPA券」抽獎；台南店則提早自小年夜當日11:00開賣，APP會員凡購買福袋單筆滿2,023元，再加贈100點會員點數。

台南店精選必入款有Columbia福袋組，內含羽絨外套（女）、保暖毛帽，原價8,760元，福袋價3,600元；A&F精選商品福袋，原價8,800元，福袋價2,023元。林口店MAMMUT暖心冬日福袋，優惠價5,990元，原價最高15,000元，限量20組開搶。台中中港店ICU新春福袋組合，兩款墨鏡福袋價888元，價值超過萬元，限量20袋；Fun box 小小兵福袋組，小小兵主題玩具福袋價999元，價值2,480元，限量20袋。

【四大超商福袋】《NOWnews今日新聞》記者開箱實測

1.7-ELEVEN福袋299元，限量18萬個，大獎抽瑪莎拉蒂Levante GT跑旅2名、柏金包 BIRKIN牛皮1名、光陽電動車20名，基本款福袋是299元，共有8種造型。

2.全家福袋200元，限量95萬個，頭獎實領稅後300萬現金，二獎是價值150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台。內容物分為A至L共12組商品組合，公布的福袋內容排序1至12、恰好對應編號A至L，且大部分門市都貼心在福袋上註明編號，讓消費者不用盲猜。

3.OK超商福袋100元，限量10萬個。內容物共有5種組合，另附一張「保證中獎」刮刮卡，最小獎是5元折價券，頭獎則是價值36萬元的1克拉鑽石項鍊。

4.萊爾富福袋200元，限量26.3萬個，共有6種內容物組合，每種組合都是6樣糖餅、飲品、日用品。大獎有Honda HR-V（1台）、iPhone14 128G（100台）、Celine AVA手袋（1名）、Sony 55型4K智慧顯示器（2名）Dyson吸塵器、Dyson空氣清淨機、Nintendo Switch主機各1名。

▲7-11福袋、全家福袋開賣後話題不斷，實際開箱四大超商福袋，商品明細、大獎攻略一次看。（圖／記者黃韻文攝影）
▲7-11福袋、全家福袋開賣後話題不斷，實際開箱四大超商福袋，商品明細、大獎攻略一次看。（圖／記者黃韻文攝影）

哪家超賠本？四大超商福袋開箱「明細全清算」：這包最賺

身分證對中「姓名、尾數任1字」　大潤發消費滿額送福袋

春節酒類送禮指南！威士忌聯名媽祖加持　巨型錢母超吸睛

尾牙要拜土地公！「必備2供品」端上桌　明年財運旺翻天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀