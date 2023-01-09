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《太陽後裔》晉久跟視障妹妹相處　產生特別《珍貴》情愫

▲晉久（左）片中照顧視障兒童。（圖／水元素文創）
▲晉久（左）片中照顧視障兒童。（圖／水元素文創）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓電影《對我而言，你是珍貴的》以視聽障礙支援法人「海倫凱勒法」為主要題材，由《太陽的後裔》晉久擔任主演，飾演總是向「錢」看齊且孤單生活的魯蛇大叔，遇見由鄭瑞妍飾演的視聽障礙小女孩後，兩人因緣際會下共同生活，逐漸產生特別的情愫。

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▲晉久（左）片中為了錢相識視障兒童。（圖／水元素文創）
▲晉久（左）片中為了錢相識視障兒童。（圖／水元素文創）
《對我而言，你是珍貴的》2011年被韓國電影振興委員會選為企劃開發支援作品，但因主題小眾多次籌措資金碰壁，製作期因此累積長達10年，終於在2019年末遇上慈善團體成立視聽障海倫凱勒中心，導演便緊緊抓住機會，讓案子有起死回生的機會。電影的劇情與韓國現實最大的改編不同處，就是當時韓國並沒有專門為視聽障礙孩子服務的教育機構，因為視聽障礙並沒有被視為獨立的殘疾類別，所以沒有以他們為專門對象的福利政策。

在2008年韓國國家人權委員會以「居然全無照顧視聽雙重障礙兒童的對策」，向教育部提出針砭，而後歷經10多年，政府與社會對於視聽障礙者卻依然毫無認知。過去曾因為電影《熔爐》的成功，促進立法速度的案例，使國家迅速通過對兒童與殘疾人士性暴力犯罪的特例法修正案，也讓《對我而言，你是珍貴的》變得格外重要，透過描繪聾盲兒童，努力探索生活的微小幸福與微弱希望，期盼改善社會對於他們的理解。令人驚豔的是，電影成功引起全國國民關注，最終促成韓國制定又名「海倫凱勒法」的聾盲人支援法。

《對我而言，你是珍貴的》劇情講述沒有辦公室，只有一台二手車負責接送底下員工的活動公司代表魯蛇大叔在植（晉久 飾），對他而言，人生沒有比錢更重要的事。某日，他的一名員工智英突然死亡，擔心借給智英的錢會石沉大海的在植，在智英的家中遇見了她的視障女兒恩惠（鄭書妍 飾）。在植靈機一動，若當上恩惠的監護人，或許就能騙取智英租房的全額押金，等錢到手後再落跑一勞永逸，於是他開始擔任照顧智英生活起居的「偽爸爸」，只是沒想到，有嚴重潔癖的在植與連基本溝通都無法的恩惠，生活痛苦艱難，為了減少不便，在植開始學習與恩惠溝通，透過指尖傳遞的溫度，漸漸打開恩惠的心房，兩人也朝著意想不到的方向前進。電影2月3日在台上映。

▲晉久（左）飾演活動公司老闆。（圖／水元素文創）
▲晉久（左）飾演活動公司老闆。（圖／水元素文創）

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