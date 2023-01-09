《太陽後裔》晉久跟視障妹妹相處　產生特別《珍貴》情愫

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在2008年韓國國家人權委員會以「居然全無照顧視聽雙重障礙兒童的對策」，向教育部提出針砭，而後歷經10多年，政府與社會對於視聽障礙者卻依然毫無認知。過去曾因為電影《熔爐》的成功，促進立法速度的案例，使國家迅速通過對兒童與殘疾人士性暴力犯罪的特例法修正案，也讓《對我而言，你是珍貴的》變得格外重要，透過描繪聾盲兒童，努力探索生活的微小幸福與微弱希望，期盼改善社會對於他們的理解。令人驚豔的是，電影成功引起全國國民關注，最終促成韓國制定又名「海倫凱勒法」的聾盲人支援法。
《對我而言，你是珍貴的》劇情講述沒有辦公室，只有一台二手車負責接送底下員工的活動公司代表魯蛇大叔在植（晉久 飾），對他而言，人生沒有比錢更重要的事。某日，他的一名員工智英突然死亡，擔心借給智英的錢會石沉大海的在植，在智英的家中遇見了她的視障女兒恩惠（鄭書妍 飾）。在植靈機一動，若當上恩惠的監護人，或許就能騙取智英租房的全額押金，等錢到手後再落跑一勞永逸，於是他開始擔任照顧智英生活起居的「偽爸爸」，只是沒想到，有嚴重潔癖的在植與連基本溝通都無法的恩惠，生活痛苦艱難，為了減少不便，在植開始學習與恩惠溝通，透過指尖傳遞的溫度，漸漸打開恩惠的心房，兩人也朝著意想不到的方向前進。電影2月3日在台上映。