傑森史塔森接棒《浴血4》！百大美女梅根福克斯火辣參戰
美國動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）一手打造的地表最「硬」動作爽片系列《浴血任務》最新作品《浴血任務4》（Expend4bles）將於今年9月在台上映，本集將由以《海豹神兵：英勇行動》打響名聲的特技動作強導史考特沃爾（Scott Waugh）接手執導，動作場面勢必將更「大」、更「爽」、更「危險」！此外，席維斯史特龍日前也對外宣布，本集將是他最後一次飾演「浴血幫」首領「巴尼羅斯」，在《浴血任務4》將交棒給「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham），由他繼續帶領浴血幫四處征戰。
記者黃雅琪/綜合報導
《浴血任務》以集結歷代動作巨星共同作戰而聞名，包括《魔鬼終結者系列》阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、《終極警探系列》布魯斯威利（Bruce Willis）、「功夫皇帝」李連杰、《水行俠》杜夫朗格（Dolph Lundgren）、《末代傭兵》尚克勞德范達美（Jean-Claude Van Damme）、《北越歸來系列》查克羅禮士（Chuck Norris），都是曾受到席維斯史特龍的號召加入《浴血任務》的演出。
《浴血任務》系列的另一特色，就是每集都會加入全新的重量級卡司，《浴血任務4》同樣維持這項傳統，除了找來《瞞天過海系列》中飾演大反派的實力派演員安迪賈西亞（Andy Garcia），更力邀兩位來自東南亞的動作巨星，《拳霸系列》東尼嘉（Tony Jaa）和《全面突襲系列》伊科烏艾斯（Iko Uwais），其中伊科烏艾斯更將擔任本片主要反派。
《浴血任務4》另一大看點，就是以《變形金剛》走紅全球的「百大性感美女」之首梅根福克斯（Megan Fox）也確定參戰，和傑森史塔森在片中有多場火辣對手戲！此外，日前網傳「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）也將加入「浴血幫」的行列，消息一出隨即引發網友暴動，紛紛敲碗大喊「給你錢，趕快拍！」至於連恩尼遜是否會在《浴血任務4》中亮相，有待後續更多消息揭曉。《浴血任務4》將於今年9月全台上映。