家樂福百道年菜迎新春！名店美味、米其林推薦一應俱全
長達10天的春節連假即將到來，團圓圍爐必備的豐盛美味，家樂福推出上百道年菜，各種佳餚一應俱全，不知道如何選購的民眾，也可以參考家樂福年菜評比購買。今年年菜除了有單品、套餐等多樣選擇，其中還有榮獲2021、2022米其林一星肯定的「富錦樹星級年菜套組」以及「家樂福獨家上架麒王府五福年菜組」等，而與SPY×FAMILY、LINE FPIENDS的聯名年菜也很吸睛，另外，素食套餐的品項相較於去年再提升1倍。
記者陳美嘉／高雄報導
家樂福年菜近年來一直有著亮眼的表現，即使去年疫情期間年菜銷售比較同期2021-2022還是能維持成長10％。年菜不僅好吃，也搶聯名商機，家樂福特別為SPY×FAMILY粉們推出聯名年菜商品，即日起至1月16日，購買任一年菜套餐贈送SPY×FAMILY聯名紅包袋，再1元加價購就可獲得SPY×FAMILY聯名包十八匠作花生豬腳；另外，今年也獨家上架老協珍與LINE FPIENDS聯名的兔兔款熬雞湯、熊大款佛跳牆。
今年佛跳牆的競爭最為激烈，幾乎名店都有推出自家的佛跳牆年菜，佛跳牆類評比由「海味街烏參佛跳牆」/「佳佳老饕鮑魚佛跳牆」兩家奪下獲得金饌賞、銀饌賞由「鬍鬚張極品佛跳牆禮盒」獲得，銅饌賞「佳佳宮廷鮑魚佛跳牆」獲得。
今年「年菜套組」家樂福可說是眾星雲集，其中特別是獲得米其林一星評鑑的「富錦樹星級年菜套組」(全台500套)買氣超旺；此外，今年獲獎的則有「佳佳冠軍年菜套餐」、「佳佳闔家歡如意套餐」、「佳佳富貴經典套餐」以及「鄧師傅功夫年菜套組」。
素食商機在台灣以驚人速度快速增加，這波健康的蔬食主義風潮，成為年菜的一大賣點，今年素食套餐的品項相較於去年再提升1倍，幾乎從湯鍋羹、佛跳牆到年菜套組都有蔬食款推出。
家樂福從近年過年銷售發現，麻/辣類型的商品已從季節延伸到圍爐桌上，不只是麻辣開始成為圍爐桌上的常客，過年想吃燒肉，還能直接把名店搬回家，像是「這—鍋×燒肉同話 茶金雙韻火烤雙拼」、「乾杯×黑毛屋本家」等。