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金花點心攤

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新化蓮霧腳羊肉

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共益冰果室

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金妹麵店

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上海老爹蔥肉煎餅

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新化古早味番薯糖

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新化煎粿攤

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新化老攤雞蛋糕

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葉麥克中藥炸雞

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原文出處 : ReadyGo 【市場獵人】只有在地人才會吃的9間新化市場美食，一起來當傳統小吃的殺手吧！

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