過年必備神物！倍潔雅廚房紙巾從下廚到大掃除輕鬆搞定
期待已久的農曆新年到來，許多人早已迫不及待十天的長假！除了規劃旅遊以外，當然也要為家裡好好大掃除一番，然後再盡情享用大魚大肉的團圓飯，才是過年最完整的儀式感。但面對惱人的油漬與髒汙，如果還在用衛生紙或者抹布清除就太落伍，內行人現在早已都準備好秘密武器，就是【倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾】！
生活中心/綜合報導
無論是年菜備料、張羅祭拜供品等等，免不了要面對食材的血水與湯汁 ，以及料理後過剩的油脂，【倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾】根據實驗證實，每張可吸收18克的水分與22克的油脂，吸油力高達207大卡，高於其他品牌70%，能吸除多餘油脂。而超多張數也是一大重點，每捲90張，相較同級產品多了50%的張數，足以應付年節期間大量料理與清潔的消耗，卻不必頻頻抽換而手忙腳亂。尺寸也多了10%的面積，強韌耐磨不易破擁有FDA與ISO22000二項食品級安全認證與PEFC全球最大環保林木認證，接觸食材也能超級放心！
你是不是還在用衛生紙或抹布進行大掃除? 碰水就軟爛以及乾擦容易掉屑的衛生紙，越擦越髒，厭世感倍增。溼答答的抹布用過總是隱隱約約有股揮之不去的臭味，還殘留了億萬個細菌陪你一起過新年真母湯。想要清爽的新氣象，【倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾】是大掃除的神救援！超強的吸水力與大面積，無論是水漬或者擦拭物品，只要幾張就能一次搞定，手感厚實，壓花細紋凹槽能輕鬆帶起髒污，用完即丟乾淨衛生，讓打掃家裡也能事半功倍超有感！
廚房紙巾的多功能，使得已經成為許多人家必備用品，但【倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾】超強的吸油力與大尺寸，儼然是市面上CP值最高的廚紙，趕緊趁著年節囤貨，絕對是料理家事的最強幫手！