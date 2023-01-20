貓屎一號3／讓台讀者認識戰爭與歷史　王佐榮協助傳善意

我是廣告 請繼續往下閱讀
王佐榮認為，早期台灣出版社是以比較小的開本來出版小林源文的創作，但是這種方式無法呈現小林源文畫中的細節以及大場面震撼感，「我覺得這樣的東西沒有辦法展現出他（小林）跟別人不同的地方，講白話文就是，要大本的才會爽啦！」
「有一位這麼用心的畫家，他畫了某一個歷史上的區間段，這樣子的內容，之前用這樣子（小開本）的方式呈現，實在太可惜。」王佐榮說，他想做這件事情的原因，不是出於商業考量，而是想要將小林源文的作品，以更好的方式呈現給台灣讀者，也讓台灣讀者從這裡進一步認識歷史及軍事相關知識。
當王佐榮向小林源文表達對他的作品的想法後，兩人一拍即合，小林源文同意由王佐榮擔任他的台灣版權代理人，王佐榮也著手開始出版小林源文的著作，從2017年5月起首先出版《ZERO太平洋戰記開戰篇》，之後還出版了《黑騎士物語》、《貓屎1號》系列等，去年也將小林源文以台灣為題所繪的《台灣有事》連載劇畫、軍事科普書《盾與矛》翻譯出版。
隨著合作時間愈久，兩人的跨海交情也愈發深厚。王佐榮說，他與小林源文合作，不是單方面的，他有時也會給予反饋，例如當小林源文不清楚二戰時期日軍戰機是從哪裡起飛時，作為台灣文史工作者，王佐榮便清楚告訴他，是從台灣的台南或高雄起飛。一來一往間，兩人信任感逐漸建立。
此次陸軍臂章事件能夠圓滿落幕，就是信任感的體現。王佐榮說，處理這次事件時，他並沒有事先向小林源文取得同意便直接處理，一方面小林源文完全授權，而且兩人已有默契，「因為我們知道當事人的善意在哪裡，我們充分展現出他善意的意志就可以了，也要讓來跟你談的人讀到老師的善意，因為我只是他的代理人。」
「老師對我的信任到甚麼程度？他有些東西還沒數位化，就直接把原稿寄來，叫我自己掃描，掃描完再寄回去給他。」王佐榮提及這件往事，直呼手稿是畫家的生命，小林源文可以將手稿給他，讓他感動非常。
小林源文小檔案
- 在日本被公認為「戰場劇畫第一人」。
- 1951年出生於日本福島縣。小學時移居東京，川崎市立工業高等學校畢業。
- 中學時期進出中西立太老師畫室接受指導，1975年出道作品《德國裝甲軍團》。之後成為專職畫家至今，將近50年。
- 專長二戰德軍戰場畫作，於1985年推出成名作品《黑騎士物語》。
- 1998～2011之間，陸續創作《Cat Shit One》（貓屎1號）系列作品，成功將戰爭題材作品推廣至女性讀者層。該系列作品至今已有日、中、英、西、波，5種語言版本。
- 作品在1990年代年首度引進台灣，以小開本形式發行。
- 2017年起由蒼璧出版社獨家代理陸續以A4大開本形式發行作品。