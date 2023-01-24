6歲女童胸部隆起、身高超前　性早熟恐讓「生長板」提早閉合

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中樞型性早熟 施打抑制針治療改善奇美醫學中心兒科部兒童內分泌科醫師陳毓劭指出，雖然當下李小妹的身高，貌似沒有問題，但運用骨齡預估其成年身高，將僅有151公分，再進行性釋素刺激測驗，診斷李小妹患「中樞型性早熟」，在經過六個月的追蹤，李小妹開始接受性早熟抑制針(GnRHa)治療(健保給付)。
性早熟加速生長板閉合 身高將停滯成長陳毓劭說明，性早熟的表現為男生在九歲前睪丸變大，女生則是八歲前開始胸部發育或是十歲前來月經。性早熟帶來的不良影響，包括成年身高的損失以及月經過早。因為過早進入青春期，體內性荷爾蒙上升，加速生長板閉合，雖然在這過程中，病人的身高，會因為性荷爾蒙的作用而快速增加，但是當生長板提早閉合、病人不再長高時，就像龜兔賽跑，故事中那跑得快的兔子，停下來之後，連烏龜都會超越她。
男孩九歲、女孩八歲 生長異常應及早就醫診治至於哪些情況會建議，進一步至兒童內分泌科評估？陳毓劭建議，如果有注意到男孩在九歲前睪丸增大、長陰毛，女孩在八歲前胸部發育、長陰毛(包括八歲後發現胸部突起，不確定是否八歲前就已發育)或是女孩十歲前初經來潮或是男、女孩身高突然快速增加等以上情況，都可以帶孩子到門診與醫師討論。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56539
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