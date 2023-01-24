「早知道就不要生下你！」如刀割在心 父母如何應對親子衝突？
【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】「早知道就不要生下你！」父母辱罵有如刀刻在孩子心口上。臨床心理師林怡安表示，有的父母雖然愛孩子，但忍不住做出憤怒且具攻擊性的言語，或是以逃避、忽略孩子的感受去冷處理。她建議衝突當下關注自己的情緒與想法，並安排與孩子相處的時光，有助於與孩子建立愛的連結。
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林怡安表示，有許多個案為人父母，想了解怎麼修復親子關係，想知道怎麼樣能做到不必懲罰、不必打罵也能減少孩子的行為問題；也有個案遭遇父母言語傷害，始終無法遺忘，想好好愛雙親，可是卻做不到。
親子之間好的情感連結，可以讓孩子更願意在生活中與父母合作、讓教養變得更容易，更重要的，它也是孩子身心健康發展的重要基礎。一個感受到被父母愛著的孩子，能夠正向的看待自己，有更好的情緒調節與環境適應能力，也能更知道如何好好的愛自己、愛他人。
練習經營親子關係平時多累積親子關係的幸福存款，當孩子與父母有足夠的親密連結，感受到自己是被愛的時候，往往可以讓他們更願意與父母合作。而特殊時光比起「量」更重「質」，一段好品質的互動，可以讓孩子感受到他們是被重視的，一起聊天、一起遊戲、一起專心且共同的進行生活例行公事，沒有3C打擾，一對一與每個孩子互動。
當孩子出現挑戰我們理智的行為時，我們很容易把注意力放在如何制止孩子、讓他順從，伴隨而來的就是越來越大聲且嚴厲的口氣，想靠權威壓制孩子的氣勢讓他聽話。然而，當孩子感受到我們的怒氣和制止的言語時，他們可能只覺得害怕、疑惑、及更多的憤怒，在彼此都被負面情緒籠罩時，不僅難以好好的討論問題，親子關係也很容易磨損。因此，在衝突當下，更重要的也許是先好好暫停一下、關照自己的情緒與想法：
是什麼原因讓我有情緒？因為孩子犯錯的行為本身嗎？是因為孩子講話的口氣讓我覺得不被尊重嗎？是因為孩子的哭鬧聲讓我煩躁嗎？還是因平日工作與家事繁忙讓我對孩子也變得更沒有耐心？當覺察到自己仍持續有強烈的負面情緒時，可以選擇暫停下來，給孩子和自己一個時間或空間，「我現在很生氣，想要先休息一下，等一下我們再來討論好嗎？」
- 深呼吸，想一想我現在的心情是什麼：
我希望孩子可以怎麼做？更強烈地挑釁與不合作？暫停他的攻擊行為？
- 問問自己對孩子的期待：
是更威權的告誡與制止？還是先同理他的情緒感受讓他知道他是被瞭解的？「我看到你現在好難過喔，你需要我抱抱你讓你感覺好些嗎？」
- 如何讓孩子可以做到我對他的期待：
心中感受到被愛與歸屬感的孩子，面對與父母的衝突時，不需猜忌父母是否愛自己，亦不需恐懼被遺棄或厭惡，能有更多的心智空間調節自己的情緒與判斷和作出適當的行為。同樣的，當父母在衝突時仍願意以維護親子關係為優先，也較能夠看清孩子行為的目的，採取適當的教養策略。
原文出處：
https://mental-health.gov.taipei/News_Content.aspx?n=90A278EBCB1E25F9&sms=6D240A18BFE99991&s=E545C9ECD8804D16
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56589
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