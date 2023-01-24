吃藥傷腎？慢性病用藥延緩腎功能惡化　千萬別做這件事

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1.使用藥物減緩剩餘的腎功能下降控制慢性疾病就能延緩腎功能下降，因此，治療高血壓、糖尿病、高血脂的藥物以長期控制為首要目標且不建議自行停藥，洪鈺惠藥師強調，如果疾病控制不佳，更容易因為病程導致腎臟衰竭。另外，根據研究顯示，長期服用具有降低蛋白尿作用的高血壓及糖尿病藥物，可以有效減緩腎臟功能惡化的速度，建議病人應根據每個人的疾病狀況與醫師的臨床專業判定是否需要開立使用。
2.適當使用藥物，避免殘餘腎功能惡化及藥物所產生的副作用控制慢性疾病者，醫師除了定期追蹤腎臟功能指數及尿中白蛋白之外，還會配合每個人的腎臟狀況調整劑量，因此，即便慢性病用藥必須長期服用，也不需過份擔憂。
通常要擔心的反而是未諮詢專業人員自行購買止痛藥、中草藥，或是他人推薦成份不明的藥物，反而增加腎臟代謝的負擔，造成惡化。洪鈺惠藥師指出，特別是非類固醇類的抗發炎藥物(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)，這類止痛藥若是自行長期服用可能造成腎絲球過濾率改變，進而影響腎功能，如果民眾有疼痛控制的長期需求，請務必諮詢醫師或藥師，配合改變飲食及生活習慣，以期降低使用量。
許多慢性疾病患者隨著年紀增長，常在發病後的15-20年逐漸出現腎臟衰竭的問題，為了避免憾事發生，強烈建議糖尿病患者及年長者每年需接受一次腎臟功能檢查，高血壓患者每三年應追蹤一次腎功能。洪鈺惠藥師提醒，唯有及早篩檢、配合良好生活型態與規律運動，並接受專業醫師或藥師的健康管理而不擅自停藥，才是控制慢性疾病的妥善做法，如果希望將長期使用的藥物減量，還是要與醫師溝通，不可擅自停用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56570
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