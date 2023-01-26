過年吃胖怎麼辦？醫：在家微笑就對了 快樂運動法曝光
春節期間親友團聚，家中會備有眾多零嘴、糖果，不知不覺間就嗑下許多熱量。對此，蔡佳純醫師便分享一個有效、安全的運動「微笑超慢跑」，由日本運動生理學家推薦，可以在家邊看電視邊做，但不能忘記微笑，快樂又輕鬆的形式非常適合懶人。
編輯中心/綜合報導
蔡佳純醫師於臉書專頁發文，說明許多人知道自己需要運動，但因為生活忙碌或生體狀況而無法付諸行動，故她推薦一個有研究證實的有效運動方法，是由日本運動生理學家Hiroaki Tanaka教授推廣的正宗Slow Jogging超慢跑「微笑超慢跑」，跑步前進速度要像走路一樣慢，越慢越好，慢到原地跑也很好。
執行「微笑超慢跑」時有以下5個重點要做到：
1、腰背挺直跑，眼睛看前方
2、肩膀放輕鬆，手臂自然擺動
3、膝蓋保持微彎曲，不打直，才有彈性
4、拉起「腳後跟」跑，以「前腳掌」著地
5、最後提醒自己跑步要微笑，輕鬆開心地跑
蔡佳純表示「微笑超慢跑」可以運用在任何活動，把原本到公園散步改成公園超慢跑；原本躺沙發追劇改成超慢跑追劇；原本到山上健行賞楓，改成到山上超慢跑賞楓；原本和姊妹淘喝下午茶聊心事，改成和姊妹淘超慢跑聊心事。一邊跑，一邊還可以聊天、看風景，身心都非常舒暢。
蔡醫師最後提醒，若平常少有光腳活動的習慣，超慢跑時，建議不論在室內室外，都務必穿上運動鞋再開始跑，以避免發生足底不適。（編輯：李惠婷）