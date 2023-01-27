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最長年假「收假症候群」來襲！專家揭6建議：準備好收心

▲連假後，有些人會感到焦躁、憂鬱，對於工作感到抗拒，這就是所謂的收假症候群。而重症科醫師黃軒，則分享了打敗收假症候群的6項建議。（圖／擷取自pixabay）
▲連假後，有些人會感到焦躁、憂鬱，對於工作感到抗拒，這就是所謂的收假症候群。而重症科醫師黃軒，則分享了打敗收假症候群的6項建議。（圖／擷取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

今年春節年假長達10天，堪稱「史上最長」連假，不過一轉眼也已經來到尾聲，開工近在眼前，不少上班族難免出現收假症候群，情緒低迷、精神不能專注。對此，重症科醫師黃軒分享了打敗收假症候群的6項建議，提醒民眾，在假期的最後1、2天時就差不多可以開始準備收心了！

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黃軒在臉書發文，分享了處理收假症候群的6項建議：

1.足夠睡眠。這是很重要關鍵！研究顯示，睡覺滿8小時，6小時和4小時，連續兩個禮拜後，測他們細節專注力，那些睡眠不足（6小時和4小時）的人，他們的工作表現都會下降！只有足夠睡眠者，其專注力，甚至情緒也比較平穩。

2.均衡飲食。過年期間，大吃大喝，大魚大肉，這些高脂飲食、高糖在歡樂時光大放肆，毫無節制享用的飲食，這些食物在短時間內，滿足了你的腦袋酬償系統(brain rewards system）。重新開始多菜、白開水，多水果，低卡的飲食習慣，喚起你在過年期間放肆的腦袋，回到以前上班，均衡飲食給你「快樂的感覺」。

▲營養師表示均衡飲食才不會對身體造成負擔。（圖／翻攝自網路）
▲放假期間習慣大魚大肉，回到均衡飲食才不會對身體造成負擔。（圖／翻攝自網路）
3.避免酒醉。不建議藉著喝酒喝醉去消愁，研究人員發現，這樣的行為，其實隔天醒來上班，你的負面情緒，身體的頭痛、無精打采的問題更嚴重而已。

4.多運動。多流汗、多運動身體，這是非常很好的收心動作。因為過年放假去，身體的運動少了，我們得快點重拾、加強運動，使你身體快速回到「動的狀態」。

5.和同事朋友，約出來吧。早點回到上班地方，和同事們、同學們、家人們一起約出來聊天吧！研究人員發現：這樣密切接觸的人際關係，可以開始讓你回到準備好工作的感受。不要一個人回到上班的地方，又孤單寂寞靜靜的等著去恢復上班！

6.早點規劃。沈澱心情，整理一下，這周上班的「to do list」清單，要見哪些人？會有哪些工作？還有「提早1-2天回去上班的地方」，給我們自己有準備好收心的動機，給自己一個小小的gap整理一下心情。（編輯：倪浩軒）


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