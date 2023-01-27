最長年假「收假症候群」來襲！專家揭6建議：準備好收心

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1.足夠睡眠。這是很重要關鍵！研究顯示，睡覺滿8小時，6小時和4小時，連續兩個禮拜後，測他們細節專注力，那些睡眠不足（6小時和4小時）的人，他們的工作表現都會下降！只有足夠睡眠者，其專注力，甚至情緒也比較平穩。
2.均衡飲食。過年期間，大吃大喝，大魚大肉，這些高脂飲食、高糖在歡樂時光大放肆，毫無節制享用的飲食，這些食物在短時間內，滿足了你的腦袋酬償系統(brain rewards system）。重新開始多菜、白開水，多水果，低卡的飲食習慣，喚起你在過年期間放肆的腦袋，回到以前上班，均衡飲食給你「快樂的感覺」。
3.避免酒醉。不建議藉著喝酒喝醉去消愁，研究人員發現，這樣的行為，其實隔天醒來上班，你的負面情緒，身體的頭痛、無精打采的問題更嚴重而已。
4.多運動。多流汗、多運動身體，這是非常很好的收心動作。因為過年放假去，身體的運動少了，我們得快點重拾、加強運動，使你身體快速回到「動的狀態」。
5.和同事朋友，約出來吧。早點回到上班地方，和同事們、同學們、家人們一起約出來聊天吧！研究人員發現：這樣密切接觸的人際關係，可以開始讓你回到準備好工作的感受。不要一個人回到上班的地方，又孤單寂寞靜靜的等著去恢復上班！
6.早點規劃。沈澱心情，整理一下，這周上班的「to do list」清單，要見哪些人？會有哪些工作？還有「提早1-2天回去上班的地方」，給我們自己有準備好收心的動機，給自己一個小小的gap整理一下心情。（編輯：倪浩軒）