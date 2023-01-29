李千娜遭香腸巴臉裝幸福！《山中森林》「3大謎團」解析
電影《山中森林》上映邁入第二週，累積了不少死忠粉絲，不乏4刷的朋友來到影人場聲援，還有人私訊導演姜寧臉書提問，其中有一題就是李康生用香腸車載李千娜兜風，這場戲是真拍還是用拖吊車拍的？姜寧回答：「當然是真的！」
記者黃雅琪/綜合報導
主要是為了追求真實感，因為用拖車拍摩托車的話，景深跟演員的眼神跟情緒都會不對，最重要是缺少路面顛簸感跟風吹感，因此兩位金馬得主就這樣一路從林森北路騎到士林夜市，其中在往士林夜市的路上因中山橋是摩托車跟汽車分流，導致劇組跟李康生、李千娜一度走散，幸好後來有聯絡會合，但沿途顛簸，香腸車上掛的香腸一路拍打著千娜的臉，這樣的感覺李千娜至今還記憶猶新。
也有影迷提問，李千娜坐在香腸車後靠著烤爐難道屁股不會燙嗎？姜寧回答在拍攝李康生騎車前，就已經把原來裝炭的火爐換成沒有裝炭的烤爐，為求逼真還在沒有炭火的烤爐裡放乾冰，讓煙霧瀰漫以求逼真。也有觀眾問道為何電影裡面菸這麼多，姜寧認為「菸」代表的是這些兄弟、小姐心中都有百般的無奈，千絲萬縷的惆悵透過菸来表露出無奈的情緒，尤其是李康生每次把菸往後丟時，一方面代表著把煩惱往後拋去，一方面也表達了人總是小善而不為，但以小惡而為之。電影《山中森林》全台現正熱映中。