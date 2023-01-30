別人家小孩！14歲妹寒假整天做「這些事」 姐姐網友全傻
在爸媽嘴裡，親戚鄰居家的小孩總是既聰明又乖巧，而中國甘肅平涼的一位白姓民眾，發現自家妹妹就是令人稱羨的「別人家小孩」，她不僅在寒假中認真寫作業，自己的興趣、才藝也一個不落，把假期安排的多彩、充實，令眾人不禁大讚：「這父母是拯救了銀河系吧……」。
編輯中心/綜合報導
據陸媒報導，中國一位姐姐分享自己14歲妹妹的寒假日程，指出她中午開始做正事，先將作業寫完一個段落，接下來的時間則安排自己的興趣，下午練書法，晚上畫畫，睡前也不忘聆聽古文，把假期安排的井井有條，豐富又自律。
網友對此也津津樂道，認為「為什麼沒有上午，因為姐姐還沒起」、「自律讓人熠熠生輝啊」、「其實她是很享受的，真的從中感到內心的安寧和快樂」、「在成年人中都稀缺的優秀品質，將使一生受益匪淺」、「15歲的我：早上看手機、中午看手機、晚上看手機」、「這父母是拯救了銀河系吧……」、「我兒子剛才路過學校門口都不敢抬頭」。
有人便強調挖掘孩子興趣的重要性，說明「這是找到愛好了！有的孩子愛好玩，可以玩一天不停，有的孩子愛看電視，十二小時可以不眨眼，有的孩子喜歡唱歌，唱一天嘴不停，我們的孩子只是愛好沒找到而已，不要總是羨慕別人家的孩子，要善於發現自己孩子的閃光點」。（編輯：李惠婷）